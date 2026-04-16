鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-16 17:16

錦明實業 (3230-TW) 各項業務仍依既定計畫穩定推進中，董事長蔡翔峰今 (16) 日指出，錦明自 2023 年活化資產以來，持續加大研發人力與資源投入，聚焦高毛利產品與無人機市場發展，2026 年首季已逐步展現成果。同時市場並不缺飛行載具，而是缺乏能在極端環境中穩定運作，具備通訊能力、AI 辨識能力，並可規模化量產的系統解決方案。

國防訂單首季開始交付

‌



錦明以系統整合的角度切入無人機與 EPC 等新興應用領域，聚焦於軍用商規無人機平台與關鍵模組的整合與交付能力 公司指出，以深耕 37 年的五金沖壓製造底蘊，錦明已成功跨足無人機（UAV）與載具系統整合市場，並於 2026 年首季開始實現國防訂單交付，顯示轉型策略已逐步落地。公司正由過去以製造為主的營運模式，轉型為具備系統整合能力（System Integrator, SI）的企業，並持續拓展國際市場布局，強化未來營運成長動能。

蔡翔峰指出，錦明提供的不再只是零組件，而是具備實際交付能力與量產能力的整體解決方案。以目前在手訂單與洽談進度來看，除國防相關專案外，亦已與歐洲、日本及東南亞等地政府機構與產業夥伴展開合作討論，將有助於未來營運持續成長。

三維度驅動力佈局完整產品線

錦明觀察，全球無人機市場需求並非單一型態，而是由「即時應用」、「長期建置」與「前瞻發展」三種不同本質的驅動力所構成。針對此一市場結構，錦明以系統整合與量產能力為核心，並將以累積製造底蘊轉化為可規模化交付的系統能力，對應不同階段需求，形成完整的產品與解決方案布局。

應對「即時應用需求」

錦明指出，在「即時應用需求」方面，當任務需於短時間內完成部署與執行，市場重視的不只是性能，而是「能否立即上場」。此類需求多來自高風險或衝突環境，強調速度與可靠度。錦明聚焦發展具備高可靠度與快速部署能力的無人機系統，如 VIPER 多旋翼機型，以滿足「即時交付、即時可用」的市場需求。

鎖定「長期建置趨勢」

同時，在「長期建置需求」方面，預期為未來 3-5 年最主要的市場動能，主要來自各國國防預算下的多年度採購規劃、長航時 ISR（情報、監視與偵察）系統建置，以及地緣政治驅動的持續性防衛能力提升。錦明提供涵蓋硬體設備、系統整合與客製化服務的完整解決方案，包括 VIPER 多旋翼、STRIKER 固定翼，以及 SABER LR 系列機型，並以「可規模化交付」作為核心競爭力。

在技術研發方面，錦明表示續投入 AI 與通訊技術整合，強化系統性能與應用場景，相關發展包括，影像 AI 視覺辨識模組：目前處於開發階段，未來可望提升無人機自動偵測與目標辨識能力，增進複雜環境下的任務判讀效率與操作自主性。同時、力光纖影像傳輸模組：已完成開發，具備長距離、低延遲及物理抗干擾特性，可應用於高干擾環境，並延伸至地下工程、礦場等特殊場域。