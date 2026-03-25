鉅亨網記者張欽發 台北 2026-03-25 18:14

由金屬斳壓件廠轉型的錦明 (3230-TW) 受邀參與於德國舉辦的「XPONENTIAL Europe」展會，展期自 3 月 24-26 日。這是錦明首度進軍歐洲最具指標性的無人機與自主系統展會，公司指出，也象徵公司正式將戰略目光延伸至歐洲市場的具體行動及重要的里程碑。

在此次德國展會，錦明展出旗下 VIPER 與 SABER 兩大系列產品，涵蓋從近距離高機動戰術部署到中長距離快速任務執行的完整產品組合，VIPER 系列主打複雜場域任務與特種任務應用，強調輕量、機動與即時反應；SABER 系列則以高速與長航時為核心，針對不同距離與任務需求提供靈活選擇。這套產品組合的設計邏輯，是讓客戶在面對不同戰術情境時，始終能在同一個生態系內找到對應的解決方案。

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錦明指出，支撐這套產品組合的，不單是硬體製造能力，更包含錦明長期投入的系統整合與關鍵技術研發，致力於讓整套平台能夠在複雜環境下穩定運作、靈活應對不同任務需求。結合逾 30 年精密製造底蘊與高規格產品驗證體系，錦明的目標是成為客戶長期可信賴的戰術 UAV 系統夥伴邁進。

錦明指出，當前歐洲各國在地緣政治壓力下，正快速調整國防戰略部署，帶動戰術型無人機系統的需求急速升溫，各國採購思維也從單一硬體轉向尋求具備完整任務能力的系統解決方案。以德國作為歐盟最高國防預算國，在整個歐洲國防體系中具有高度指標地位，同時工業技術能力也長年站穩世界領先地位，而 XPONENTIAL Europe 匯聚來自 43 個國家、逾 360 家廠商參展，正是這股需求浪潮最集中的交流平台。