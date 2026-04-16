鉅亨網新聞中心 2026-04-16 16:41

港股市場周四 (16 日) 在科技巨頭業績強勁、AI 生態爆發以及國際局勢緩和的多重利好帶動下，呈現高開高走的強勢格局。恒生指數全日大漲 454 點，漲幅 1.72%，收報 26,394.26 點；恒生科技指數升 3.67%，成功收復 5,000 點大關；國企指數上漲 2.14%。

盤面上，大型科技股集體走強，成為市場上漲的主引擎。百度集團因文心大模型團隊發布開源文生圖模型 ERNIE-Image，股價大幅飆升 7.69%。作為百度長期合作夥伴的天數智芯，因完成該模型的原生適配，股價狂飆超 17%，市值突破千億港元大關並創下新高。

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此外，阿里巴巴與網易漲幅均超過 5%，騰訊與小米也分別錄得近 4% 的升幅。

鋰電池板塊受利好消息激勵全線走高。龍頭寧德時代發布第一季財報，營收與淨利潤分別增長 52.45% 及 48.52%，表現遠超市場預期，股價應聲大漲 9%，刷新上市以來最高價。同時，寧德時代宣佈成立「時代資源集團」並將於 4 月 21 日舉行技術密度最高的「超級科技日」。

汽車股方面，比亚迪股份因 3 月海外銷量創下新高且騰勢品牌進軍歐洲高端市場，股價上漲逾 5%。

展望後市，業內普遍觀點認為，地緣政治的負面影響正逐步減弱，預計 2026 年第二季將是港股的反彈時間窗口。