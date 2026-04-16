袁志峰 2026-04-17 04:50

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【袁志峰專欄】中國經濟增長勝預期（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

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受美股創新高以及中國首季度經濟增長勝預期帶動，周四港股顯著上揚，成交平穩，南向資金維持淨買入。恒指、國指及恒生科指皆連升 3 日，分別累漲 2.9%、3.5% 及 5.6%。美伊戰事對金融市場的影響已消化，港股前景好轉，預期恒指年底前回升至 27000 至 28000 點。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 175 點，已是全日低位，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾漲 456 點至 26403 點，收報 26394 點，升 447 點或 1.7%，創美伊爆發戰事以來新高。成交額按日增 4% 至 2562 億元，3 月份日均成交額 3038 億元。

港股通南向資金淨買入約 43 億元。盈富基金 (2800)、阿里(9988) 及中海油 (883) 錄得 26.8、8.6 及 3.4 億元淨買入。小米 (1810)、騰訊(700) 及中芯國際 (981) 錄得 11.5、5.2 及 0.6 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入約 41 億元，3 月淨買入約 614 億元。

恒指升 1.7%，成份股 61 升 26 跌 3 持平。寧德時代 (3750) 漲 9%，為升幅最大藍籌。百度 (9888) 漲逾 7%。海底撈 (6862) 及新東方 (9901) 漲逾 6%。阿里 (9988) 及比亞迪 (1211) 漲逾 5%。吉利汽車 (175)、中國宏橋(1378)、中國人壽(2628)、金沙中國(1928)、京東物流(2618)、阿里健康(241)、舜宇光學(2382)、比亞迪電子(285)、龍湖集團(960) 及美的集團 (300) 升逾 2%。康師傅 (322) 铁逾 3%， 為跌幅最大藍籌。老鋪黃金 (6181) 及東方海外 (316) 跌逾 2%。蒙牛乳業 (2319)、恒安國際(1044) 及創科實業 (669) 跌逾 1%。農夫山泉 (9633)、中信股份(267) 及中生製藥 (1177) 跌近 1%。

恒生科指升 3.7%，收報 5092 點，30 隻成份股全線上升。大型科技股領漲，美團 (3690) 及京東 (9618) 漲逾 2%，騰訊 (700)、小米(1810) 及快手 (1024) 漲逾 3%，阿里 (9988) 及網易 (9999) 漲逾 5%，百度 (9888) 漲逾 7%。金蝶國際 (268) 漲逾 9%，為升幅最大成份股。比亞迪 (1211) 漲逾 5%。聯想 (992)、攜程(9961)、同程旅行(780)、零跑汽車(9863) 及金山軟件 (3888) 漲逾 4%。小鵬汽車 (9868) 及騰訊音樂 (1698) 升逾 3%。理想汽車 (2015) 升近 1%，為表現最差成份股。

板塊方面，航運及建材股逆市下跌，跌幅居前。東方海外 (316) 及中遠海運 (1919) 跌逾 2% 及 1%。海螺水泥 (914) 及華潤建材 (3323) 跌逾 1%。

大型科技、軟件、電池及旅遊股跑贏大市，漲幅居前。金蝶國際 (268) 及金山軟件 (3888) 升逾 9% 及 4%。寧德時代 (3750) 升 9%，贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 升逾 7% 及 5%。攜程 (9961)、同程旅行(780) 及華住集團 (1179) 升逾 4%。

周四上証指數小幅高開，隨後輾轉上揚至收盤，最多曾漲 0.8%，收報 4055.55 點，升 0.7%。深証成指升 2.1%。科創 50 指數升 1.1%。滬深兩市總成交約 23400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 700 億元，3 月份日均成交額約 23100 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國第一季度經濟增長勝預期。國家統計局公布，第一季度國內生產總值按年增長 5%，比上年四季度加快 0.5 個百分點，高於市場預期增長 4.8%。首季度，全國規模以上工業增加值按年增長 6.1%，比上年四季度加快 1.1 個百分點。社會消費品零售總額按年增長 2.4%，比上年四季度加快 0.7 個百分點。全國固定資產投資 10.27 萬億元，按年增長 1.7%。(信報)

國家統計局公布，今年首季，新建商品房銷售額 1.73 萬億元人民幣，按年跌 16.7%。新建商品房銷售面積 1.95 億平方米，按年降 10.4%。(信報)

4) 個股訊息