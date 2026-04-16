鉅亨網編輯林羿君 2026-04-16 12:22

洗白標籤！寧德時代董座親赴五角大廈 力爭移除「軍方名單」。(圖:shutterstock)

彭博引述消息人士報導，潘健自去年以來至少兩度赴美，為公司辯護，其中包括 2025 年 3 月在華盛頓與國防部官員會面。當時距離五角大廈將寧德時代列入黑名單僅兩個月，潘健與團隊向美方強調，公司電池產品不會供中國軍方使用，並透過影片與大量文件資料佐證其說法。

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雖然會談氣氛尚稱融洽，但消息人士指出，潘健對於公司被移出名單的可能性仍感到悲觀，主因在於美中在貿易與國安議題上的緊張關係。

儘管潘健於 2025 年 9 月再次赴美持續推動相關行動並處理其他業務，寧德時代至今仍未被移出國防部名單，但公司仍持續尋求各種可能的解套途徑。

寧德時代發言人表示，公司正探索各種法律管道以解決此項錯誤認定，並補充說明潘健向國防部展示的影片重點在於公司的願景與企業文化；美國國防部發言人則未對此發表評論。

寧德時代在爭取除名過程中的困境，凸顯華府對國安疑慮的根深蒂固，也削弱這家中國龍頭企業拓展海外市場的努力。預料美方對中國企業的限制措施，將成為美國總統川普與中國國家主席習近平下月在北京會晤時的重要議題之一。

美國在寧德時代所擅長的電池技術領域已落後中國，而該技術對汽車產業與高耗能資料中心至關重要，但美國國會議員與國安官員仍強烈反對其擴張，並將其產品視為供應鏈風險來源。

寧德時代長期以來一直否認構成安全風險或與中國軍方有牽連。其另一位聯席董事長曾毓群曾幽默表示，雖然電池配方複雜，但它們就像「磚塊一樣笨」，根本無法用於間諜活動。產業專家則指出，雖然管理電池系統的軟體可能存在漏洞，但電池芯本身的電化學組件並無安全隱患。

根據南韓市調機構 SNE Research 數據，寧德時代去年供應了全球近四成電動車電池，以及約三分之一的儲能市場，目前市值接近 3000 億美元。該公司多年來持續布局美國市場，客戶包括由馬斯克領導的特斯拉 (TSLA-US) 與福特汽車 (F-US) 。

投資人普遍認為，被列入國防部的「1260H 名單」是美國其他部會採取更嚴厲制裁的前奏，這不僅造成市場風險，也增加了受影響企業與客戶及夥伴往來的複雜性。這類標記也愈來愈常被用於限制企業參與政府合約；自 6 月 30 日起，五角大廈將不得與名單上的企業簽署或續約採購合約。

拜登政府於 2025 年 1 月將寧德時代列入中國軍方企業名單，時機點對公司而言格外敏感，當時其正籌備在香港進行首次公開募股（IPO）。數日後川普上任，並誓言取消電動車補貼，進一步為公司前景增添變數。

由於 1260H 法規涵蓋範圍廣泛，加上中國推動「軍民融合」政策，要求民間企業與軍方合作，五角大廈在法律上較容易將企業納入名單。

近期其他企業提起的除名訴訟多以失敗告終，少數成功案例往往是因企業證明已不再在美國營運，但這與寧德時代的發展策略背道而馳。