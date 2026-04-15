鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-15 17:44

台灣郵輪產業國際戰略取得里程碑進展！近期由台灣港務公司董事長周永暉親自率隊，聯合交通部觀光署赴美參與「邁阿密國際郵輪展」，於多場商務會談中獲得重要成果。港務公司今 (15) 日宣布，以極致奢華著稱的璽寶郵輪預計自 2028 年起，將以台灣規劃為重點部署目標，掛靠點將遍布全台六大港口。

國際郵輪加碼來台加碼，港務公司促璽寶郵輪2028環島布局六大港口。(圖:港務公司提供)

港務公司表示，繼去 (2025) 年 11 月與觀光署合作邀請「璽寶郵輪」及「荷美郵輪」來台實地踩線後，本次於邁阿密展會期間，成功確立兩大品牌於 2028 至 2029 年加碼部署台灣掛靠航次，將為台灣郵輪市場注入強心針。

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周永暉指出，台灣具備得天獨厚的地理位置與多元的港口特色，台灣不只是亞太航線的中繼站，更是具備高度文化吸引力的目的地，此次周永暉對港口經營及觀光領域的專業，也成功促成荷美郵輪持續在台的掛靠港布局，更推動頂級精品品牌—璽寶郵輪開創性的「台灣全島」航程計畫。

璽寶郵輪預計自 2028 年起，將台灣規劃為重點部署目標，包括「國際門戶 - 基隆港」、「大山大海 - 花蓮港」、「人文藝術 - 台中港」、「歷史古都 - 安平港」、「海港之美 - 高雄港」及「海島風情 - 澎湖港」。

據璽寶郵輪目前的最新規劃，「璽寶安可號 」預計於 2028 至 2029 年間密集部署臺灣航程，將採取「深度環島」模式，單一航程即串聯台灣多個港口，於 2028 年 2 月的航次中，將連續掛靠花蓮港、基隆港、臺中港、高雄港及安平港，並於 2029 年 2 月規劃澎湖馬公港的行程，帶領國際高端旅客深度體驗台灣各地的文化風景。

周永暉表示，本次赴美參展不僅是為了靠港航次的增加，更是台灣成功切入「全球高端客群」市場的關鍵，小型奢華郵輪的港口適應力高、旅客消費力驚人，對於台灣推動高品質、深度文化旅遊具有指標性意義。