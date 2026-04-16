鉅亨網新聞中心 2026-04-16 17:10

現貨黃金周三 (15 日) 亞洲盤上演「高位跳水」，金價一度衝上每盎司 4871 美元、創近一個月新高，但隨後快速回落至 4815 美元附近。原本市場預期避險情緒將續推金價走高，行情卻急轉直下，顯示多重宏觀因素同步施壓，使看似穩固的避險行情轉為短線誘多陷阱。

這場價格回落的「黑手」之一，來自於中東局勢中極為矛盾的「外交煙霧彈」。雖然美國總統川普表態美伊談判有望重啟，釋放出和平對話的樂觀預期，但實際上五角大廈正緊鑼密鼓增派數千部隊，美軍更已實施海上貿易封鎖。

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與此同時，聯準會官員的鷹派表態則在金融層面補上了致命一刀。克里夫蘭聯準會主席哈馬克明確釋放「耐心政策」訊號，強調利率應維持在高位以對抗長期未達標的通膨。哈馬克雖然對年底微幅寬鬆持開放態度，但其對供給側衝擊的警惕，強化了市場對「利率高位更久」的預期。