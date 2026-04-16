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現貨黃金周三 (15 日) 亞洲盤上演「高位跳水」，金價一度衝上每盎司 4871 美元、創近一個月新高，但隨後快速回落至 4815 美元附近。原本市場預期避險情緒將續推金價走高，行情卻急轉直下，顯示多重宏觀因素同步施壓，使看似穩固的避險行情轉為短線誘多陷阱。
這場價格回落的「黑手」之一，來自於中東局勢中極為矛盾的「外交煙霧彈」。雖然美國總統川普表態美伊談判有望重啟，釋放出和平對話的樂觀預期，但實際上五角大廈正緊鑼密鼓增派數千部隊，美軍更已實施海上貿易封鎖。
這種「一手拿橄欖枝，一手握大棒」的策略，成功稀釋了市場對極端戰爭風險的溢價，使黃金在地緣緊張下應有的支撐力被外交假象所中和，導致避險資金在衝高後迅速撤離。
與此同時，聯準會官員的鷹派表態則在金融層面補上了致命一刀。克里夫蘭聯準會主席哈馬克明確釋放「耐心政策」訊號，強調利率應維持在高位以對抗長期未達標的通膨。哈馬克雖然對年底微幅寬鬆持開放態度，但其對供給側衝擊的警惕，強化了市場對「利率高位更久」的預期。
當投資人意識到，黃金這類非生息資產仍需面臨長期高利環境的壓制時，獲利了結的賣壓自然隨之而來。
此外，美元指數在連跌七日後展現出的穩定跡象，以及能源價格回落導致的通膨預期邊際緩解，進一步剝奪了金價上漲的動能。同時，原油價格從高點回落減輕了市場的通膨焦慮，進而削弱了黃金作為抗通膨工具的吸引力。
在多重利空交織下，周三的金價高點顯然不僅是價格的阻力位，更是多頭力量被消耗殆盡的博弈終點。分析師建議，應謹慎看待地緣政治帶來的短線波動，畢竟在聯準會底牌未翻開與地緣假象並存的當下，追高往往伴隨著沈重的代價。
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