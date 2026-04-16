鉅亨網新聞中心 2026-04-16 14:21

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在與科技播客主持人 Dwarkesh Patel 對談時指出，美國對中國的出口管制正產生反效果，反而加速中國 AI 產業內部整合。他以 DeepSeek 為例，認為在限制壓力下，這類具備頂尖軟體能力的公司，正被迫與華為等本土硬體業者深化合作，推動軟硬體一體化發展。黃仁勳警告，這種模式長期可能形成高度自給自足且難以撼動的技術生態，反而削弱美國原本的技術優勢，對其全球科技主導地位構成潛在威脅。

出口管制是把雙面刃

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黃仁勳在訪談中解釋，AI 算力本質上是晶片與能源的結合。雖然中國受到 EUV 光刻機的物理限制，暫時無法生產最尖端的製程，但中國擁有龐大的 7 奈米晶片產能，且其再生能源與電力基礎設施的建設速度驚人。

當 DeepSeek 這種能開發出世界級高效演算法的團隊，發現無法獲取輝達最強晶片時，他們不會坐以待換，而是會回頭與華為深度合作，將每一滴硬體性能榨乾到極致。

這種「被迫」的深度融合，反而可能催生出一個完全去美國化的、垂直整合的 AI 技術棧。

黃仁勳擔憂的是，一旦中國在 7 奈米節點上通過極致的軟體優化，實現了等同於美國 3 奈米甚至更高等級的 AI 推論表現，那麼美國目前在硬體上的代差優勢將被徹底抹平。

控制供應鏈是輝達最大護城河？

當被問及輝達如何面對日益激烈的市場競爭時，黃仁勳揭露了一個鮮為人知、卻比晶片架構更難跨越的「護城河」：對全球供應鏈的深層控制。

輝達的領先不僅僅是因為 CUDA 或 Hopper 晶片，而是因為它已經轉化為一家「系統公司」。黃仁勳強調，輝達透過上千億美元的提前採購承諾，與台積電以及主要的記憶體供應商（如 SK Hynix、美光）建立了深度綁定。

這種綁定不僅是合約上的，更是工程上的共同開發。當競爭對手還在思考如何設計晶片時，輝達已經在與供應商優化下一代 HBM（高頻寬記憶體）的封裝路徑，並確保了未來數年的產能。

「很多人認為我們的優勢在於軟體，或是某個特定的架構。」黃仁勳表示，「但事實上，我們在供應鏈深處的布局，讓輝達能夠在面對需求爆炸時，以遠超對手的速度交付產品。

這種規模化的能力與對基礎設施的掌控，才是競爭者最難模仿的。如果你想在 AI 時代競爭，你得先有能力從台積電那裡拿走產能，而我們早就把未來的路鋪好了。」

TPU 會打破輝達對 AI 算力的控制嗎？

針對 Google TPU 等專用晶片（ASIC）是否會挑戰輝達主導地位的疑問，黃仁勳展現了強大的自信。他認為，Anthropic 使用 TPU 是一個獨特的個例，而非產業的普遍趨勢。

他指出，輝達的加速運算場景遠遠超越了 AI 的範疇，涵蓋了分子動力學、資料科學處理、流體力學以及氣象預測等廣大市場。這些領域需要的是「高可程式性」與「通用靈活性」，這正是 CUDA 的強項。

相比之下，TPU 這種 ASIC 在處理特定演算法時可能很強，但面對日新月異、每個月都在進化的 AI 模型架構（如從 Transformer 演進到新的架構），其僵硬的設計往往會成為負擔。

「我們每年都能實現 10 到 50 倍的效能飛躍，這不是靠增加晶體管，而是靠 CUDA 的持續優化。」黃仁勳強調。

他認為，如果 AI 革命從未發生，輝達依然會憑藉加速運算在物理、化學與大數據處理領域成為一家頂尖公司。對輝達而言，AI 只是加速運算的一個完美應用場景，而非全部。

輝達只做必須做且別人做不好的事

在訪談最後，黃仁勳解釋了輝達的商業哲學。儘管公司現在現金流充沛到足以購買任何一家雲端服務商，但輝達拒絕成為超大規模雲端服務供應商（Hyperscaler）。他恪守一個原則：輝達要做必須做的事，且盡可能少做。

這就是為什麼輝達選擇投資 CoreWeave、OpenAI 和 Anthropic 等生態合作夥伴，而非親自下場與亞馬遜或 Google 在雲端基礎設施上直接爭利。

他承認，未能更早大規模投資 Anthropic 是他的一大失誤，但他依然堅持輝達的角色是「賦能者」。