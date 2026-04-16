鉅亨網記者王莞甯 台北
擁有全台客房量體最大的台北五星級飯店君悅最新指出，不僅 4 月住房率突破 80%，5 月住房動能更持續上揚，而在 6 月將登場的電腦展和為期 5 天的國際扶輪年會帶動下，全館平均住房率仍上看 80%、平均房價預估更突破 9000 元，房價年增幅超過 25%，高度樂觀看飯店的第二季營收。
台北君悅觀察，隨著國際旅客來台住宿結構回穩，會展和大型國際盛事落腳台北，年後住房市場動能較預期更好。
尤其即將登場的電腦展和國際扶輪年會活動熱絡，台北君悅表示，將有效挹注酒店當月營收動能，全館平均住房率上看 80%、平均房價預估突破 9000 元，單月平均房價年增幅超過 25%，力拚營收再創新高。
台北君悅正積極參與凱悅集團的凱悅天地會員 (World of Hyatt) 行銷方案，上半年針對海內外商務旅遊，推動住房和宴會會議回饋計畫，全力拓展企業獎勵旅遊市場，樂觀看成為下半年衝刺住房營收關鍵。
君悅進一步指出，展會湧現的高端商務客除了拉升住房率，也將為餐飲帶來強勁動能，因此，館內 8 間餐廳乘勝更新菜式並推出期間限定餐飲優惠。
此外，君悅看好婚宴市場回溫，正逐步升級宴會場地，聚焦今年逾百天的婚宴好日子，主打更具彈性的定價策略，全面鞏固中小型婚宴市場。
日前晶華 (2707-TW) 旗下台北晶華酒店也透露， 3 月創下 90% 以上高住房率，隨著 6 月的台北電腦展與國際扶輪社年會兩大國際會展到來，樂觀看將創另一波業績高峰。
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