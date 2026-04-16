擁有全台客房量體最大的台北五星級飯店君悅最新指出，不僅 4 月住房率突破 80%，5 月住房動能更持續上揚，而在 6 月將登場的電腦展和為期 5 天的國際扶輪年會帶動下，全館平均住房率仍上看 80%、平均房價預估更突破 9000 元，房價年增幅超過 25%，高度樂觀看飯店的第二季營收。