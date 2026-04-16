蕭美琴：發展太空策略台灣不缺席 將整合民間創新與自主國防維運

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-16 11:05

副總統蕭美琴今 (16) 日表示，台灣將太空視為次世代通訊及國防情報監偵 (ISR) 等領域之關鍵驅動力，發展太空策略是國家生存與韌性的核心，儘管台灣在太空領域是後起之秀，但「絕對不會缺席」，「信任」與「可靠」正是台灣的品牌標籤，期盼與區域夥伴並肩同行，打造安全、繁榮且透明的未來。

副總統蕭美琴：發展太空策略台灣決不缺席，將整合民間創新與自主國防準備工作。(圖:總統府提供)

蕭美琴今日上午以錄影方式為「第 41 屆太空博覽會－印太地區軍事展望與夥伴關係座談會」致詞時表示，台灣有充滿活力的科學家、工程師及創新人才，目前台灣正果決地在「全社會防衛韌性」架構下，加速推動各項準備工作，也將太空視為次世代通訊及國防情報監偵等領域之關鍵驅動力。

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蕭美琴指出，台灣不僅是不可或缺的半導體樞紐，更已準備好驅動次世代太空與國防生態系，優勢在於充滿活力的民主制度、精密製造實力及為全球供應鏈提供安全、高階零組件的能力，整合民間創新與自主國防生產是維運上的必要舉措。

蕭美琴強調，當各位在探討軍事展望與夥伴關係之際，必須體認區域安全，包括安全的太空架構，與整體印太地區的穩定息息相關，台灣期盼參與這些對話，希望透過凝聚戰略共識、分享技術專業，並與區域夥伴並肩同行。