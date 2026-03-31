鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-31 18:46

總統賴清德今 (31) 日接見「歐洲議會安全暨防衛委員會官方代表團」，賴清德除了感謝歐洲議會長期以來對台灣堅定支持，也期盼與歐盟持續深化在關鍵戰略產業領域的合作，台、歐能在無人機、半導體、資安及太空等關鍵戰略產業，建立更緊密的合作機制，共同打造安全可信、具備韌性的民主供應鏈，確保關鍵產業的安全及自主性。

賴清德表示，近年台灣除了積極推動國機國造、國艦國造，以及無人載具等關鍵技術的自主研發，政府更提出為期 8 年、400 億美元的國防特別預算規劃，希望厚植國防，打造更具韌性的防衛體系，今年台灣國防預算據北約標準，在 GDP 占比達 3.32%，預計在 2030 年之前將達 GDP 5%。

‌



賴清德也提到，他在上任後設立「全社會防衛韌性委員會」，整合中央與地方與民間的力量，從民力訓練、戰略物資、醫療體系到關鍵基礎設施，提升國家面對各種風險和危機的應變能力，讓社會韌性成為國家安全最堅實的基礎。

賴清德說，期盼在歐洲議會支持下，台灣與歐盟能在無人機、半導體、資安、以及太空等關鍵戰略產業，建立更緊密的合作機制，透過此次來訪，進一步增進台歐盟的理解、信任，為未來的合作奠定更堅實的基礎

歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼致詞時則表示，歐洲希望更深入了解整體局勢，從俄羅斯、中東到印太地區，無論是戰爭或戰爭威脅，均顯示安全環境日益不穩定且複雜，必須審慎因應。此外，台灣對歐盟也是經濟與科技上的重要夥伴，更是全球貿易體系的重要成員，台海和平穩定不僅與區域相關，也影響到歐洲安全與繁榮。