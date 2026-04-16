鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-16 08:50

《CNBC》報導，美國牛肉價格周二 (14 日) 攀升至歷史新高，這對計劃夏季烤肉的消費者而言並非好消息。

在 CME Group 交易的活牛期貨周二收於每磅 2.51 美元，為 1960 年代以來的最高紀錄。每口合約代表 4 萬磅活牛，約相當於 30 至 35 頭可出欄屠宰的成牛。

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過去 12 個月，該期貨價格已上漲逾 25%，主要因牧場成本上升、養殖戶縮減牛群規模。周三盤中價格則小幅回落。

根據 Barclays 估算及美國農業部數據，3 月牛隻屠宰量預估降至 220 萬頭，低於去年同期的 250 萬頭。同期牛肉產量減少 30 萬磅至 190 萬磅。

目前美國牛群規模已降至 1950 年代以來最低水準，當時美國人口僅為現在的一半。

供給受限推升價格，美國勞工統計局在消費者物價指數 (CPI) 中指出，3 月漢堡用絞肉平均零售價升至每磅約 6.70 美元，較去年同期上漲約 12%。

聯邦數據顯示，絞肉價格今年稍早已創下 1984 年以來新高。

美銀分析師 Sara Senatore 指出，牛肉價格未隨雞蛋與雞肉價格回落。此前這些產品曾因去年的禽流感疫情而大漲。

不過，Barclays 分析師 Benjamin Theurer 表示，儘管產量下降、價格上漲，消費者對牛肉的需求仍維持穩定。

受伊朗戰爭影響，肥料與燃料成本上升，牧場與屠宰業者正面臨更大壓力。

根據美國農業事務聯合會 (American Farm Bureau Federation) 周二公布的調查，近 60% 美國農民表示，隨著價格上漲，財務狀況正在惡化。許多受訪者指出，他們甚至無法負擔農地所需的全部肥料。