鉅亨網編譯許家華 2026-04-16 05:06

知情人士透露，伊朗已向美國提出一項新方案，願意允許船隻經由荷姆茲海峽阿曼一側自由通行且不受攻擊，作為避免衝突再度升級的談判條件之一。此舉被視為伊朗在美以衝突背景下，首次釋出緩和局勢的實質訊號。

自 2 月 28 日戰事爆發以來，伊朗限制荷姆茲海峽航運，造成全球能源供應出現歷來最大規模中斷之一。該海峽承載全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸量，影響範圍涵蓋全球能源市場。期間數百艘油輪與其他船舶，以及約 2 萬名海員滯留在波斯灣內，物流與供應鏈嚴重受阻。

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4 月 8 日雙方達成為期兩週的停火協議，美國總統唐納 · 川普亦表示戰爭接近尾聲，但荷姆茲海峽控制權仍是談判核心議題。消息人士指出，伊朗可能允許船隻改道通過較狹窄水道中的阿曼水域部分，避免遭受伊朗干預。不過，目前尚不清楚伊朗是否會同步清除可能部署於該區域的水雷，也未說明是否所有船隻 (包括與以色列相關船舶) 都將獲准通行。

該提案是否落實，取決於美方是否願意滿足德黑蘭提出的條件。消息人士強調，這一點將成為突破談判僵局的關鍵。白宮與伊朗外交部均未立即對此回應。另有西方安全消息人士表示，允許船隻經阿曼水域通行的方案已醞釀一段時間，但尚不清楚華府是否已有正式回應。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，最窄處僅 34 公里，是連接波斯灣與印度洋的重要通道，不僅是中東能源出口命脈，也承載肥料等關鍵物資運輸。此次提案被視為伊朗可能從先前更具對抗性的立場後退，例如曾提出對通行船隻收費或強化對海峽主權控制等構想，這些措施被國際航運業視為違反既有海事慣例。

在國際海事組織本週於倫敦舉行的會議中，多國已對伊朗可能對航行徵收通行費的構想表達反對，認為此舉將「樹立危險先例」。事實上，自 1968 年起，聯合國航運機構已建立雙向分道航行制度，將航道劃分為伊朗與阿曼兩側，長期維持船舶通行秩序。