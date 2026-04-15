鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-15 19:50

哈佛大學教授、前國際貨幣基金 (IMF) 首席經濟學家肯尼斯 · 羅格夫 (Kenneth Rogoff) 表示，美元匯率被嚴重高估至少 20%，面臨長期的回調風險。同時，他批評投資者對伊朗戰爭能在短期內解決的預期過於「天真」，無視了潛在的長期地緣政治威脅。

目前美元的走高，主因是自中東衝突爆發以來，投資人紛紛湧入美元市場，將其視為地緣政治緊張局勢加劇和油價上漲時期的避險資產。

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儘管如此，比起 2022 年 9 月的美元指數水準，目前仍較當時高點低超過 10%。當時美元急升的原因，是聯準會以異常快的速度提高政策利率以抑制通膨。

羅格夫在接受媒體採訪時表示，根據歷史經驗，每當美元或任何主要貨幣達到當前如此高估的水準時，通常會在 5 到 6 年的時間內進行修正。

羅格夫將目前的中東衝突，描述為「巨大的停滯性通膨衝擊」(stagflation shock)，這與目前仍影響經濟系統的關稅政策共同作用，加劇了通膨壓力。儘管近期市場出現樂觀情緒，但羅格夫直言市場的想法是不切實際的，並強調「更多的事情將會發生」。

羅格夫進一步分析，從中期來看，這些壓力更有可能推動利率走高而非下降，能源引發的通膨衝擊將限制聯準會 (Fed) 放寬政策的能力。