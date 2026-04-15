鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對台光電(2383-TW)做出2026年EPS預估：中位數由74.1元上修至74.68元，其中最高估值89.7元，最低估值60.08元，預估目標價為3200元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|89.7(89.7)
|165.5
|249.03
|最低值
|60.08(60.08)
|79.31
|249.03
|平均值
|74.57(74.19)
|121.99
|249.03
|中位數
|74.68(74.1)
|126
|249.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|176,404,000
|298,030,000
|407,985,680
|最低值
|123,950,000
|156,983,000
|407,985,680
|平均值
|146,072,610
|217,340,690
|407,985,680
|中位數
|147,434,000
|207,932,130
|407,985,680
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,648,907
|9,578,449
|5,488,309
|5,072,874
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|94,260,578
|64,376,727
|41,296,217
|38,672,549
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇