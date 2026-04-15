鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至11.71元，預估目標價為587.5元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.6元上修至11.71元，其中最高估值15.35元，最低估值8.65元，預估目標價為587.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|15.35(15.35)
|31.64
|46.36
|最低值
|8.65(8.65)
|17.29
|46.36
|平均值
|11.87(11.75)
|22.27
|46.36
|中位數
|11.71(11.6)
|22.02
|46.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187,481,280
|264,369,170
|339,922,610
|最低值
|156,644,000
|193,513,000
|339,922,610
|平均值
|169,041,980
|215,055,590
|339,922,610
|中位數
|166,814,150
|213,709,000
|339,922,610
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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