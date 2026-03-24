鉅亨網記者黃皓宸 2026-03-24 18:45

因應 AI 技術快速發展，落實交通部推動交通領域 AI 發展，台灣港務公司日前召開首次「AI 推動執行委員會」，委員會由董事長周永暉擔任召集人，並由智慧科技、交通運輸及 AI 應用等領域專家學者，及港務公司高階主管共同擔任內外部委員，藉由不同專家視角共同腦力激盪，研議港群 AI 發展策略與推動方向，透過 AI 賦能，強化港口經營治理，讓港口智慧化發展邁向新階段。

隨著全球航運與物流產業加速數位轉型，AI、大數據與物聯網技術正逐步改變港口營運模式。在周永暉上任後，即指示成立 AI 推動執行委員會，整合台灣港群 AI 發展方向與應用資源，並邀請交通部運研所所長黃新薰、桃園航勤公司監察人林祥生、APEC 企業諮詢委員會台灣代表暨廣達 (2382-TW) 電腦技術長張嘉淵、台灣人工智慧學校校務長蔡明順等外部專家擔任委員，於本 (3) 月 20 日召開首次會議，聽取專家對 AI 治理機制與跨域合作模式建議。

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與會專家表示，港口是智慧科技的重要場域，港務公司可順應 AI 快速發展，導入「AI 經營治理」思維，強化資料治理並建立知識管理機制，將資深員工經驗轉化為 AI 模型，累積港口營運知識資產，亦建議透過發展具代表性的 AI 示範案例，逐步擴散至港群推動，並藉由產業合作推動創新實驗，打造智慧港口發展生態系。