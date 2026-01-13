鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-13 18:14

台灣港務公司去 (2025) 年營收達 235.3 億元，創 2012 年改制國營公司以來新高，隨著營運表現搶眼，外界關注港務公司今年度年終獎金。據了解，港務公司年終獎金有望維持與 2024 年相同水準，也就是發放約 4.4 個月，但實際發放仍需等待行政院進行核定。

港務公司指出，去年公司營收達 235.3 億元，年增 3%，寫下歷史新高，展現台灣港群在國際景氣震盪下，仍能穩住國家海運命脈。此外，根據挪威船級社 (DNV) 最新 2025 年全球貨櫃港口排名，高雄港名列全球第 9 名。

針對美國去年發動全球貿易戰及關稅影響，近期也傳台美關稅將降至 15%，是否影響台灣港口業務? 港務公司董事長周永暉今 (13) 日表示，今 (2026) 年全年度貨櫃量表現，預計大致與 2025 年持平，未來變化會持續觀察，港務公司將有滾動式因應措施檢討。

港務公司行政副總經理高傳凱則表示，關稅影響主要是在進出口部分，但從去年港口整體貨運進出口量來看，台灣並無增加轉單或貨櫃轉運紅利。

據港務公司提供數據，去年我國全港群貨物裝卸量約 6.9 億計費噸、貨櫃裝卸量約 1,351 萬 TEU，年減 3%，觀察美國的關稅影響，對我國港口貨櫃進出口量影響不大。

對郵輪市場發展上，周永暉指出，疫後已從 Fly Cruise 起持續爭取，基隆港也要穩固北三角（基隆、日、韓）市場，後續也要加大力道南邊的高雄港、菲律賓、越南，未來將擴大與郵輪業者座談，港務公司將全力和觀光署、航港局合作，合作衝刺國內跳島旅遊。

此外，周永暉過去擔任台鐵局局長，後來接任觀光局、觀光署長，去年 10 月上任擔任港務公司董事長後，外界也質疑周是否適任此職位。