營收速報 - 富邦金(2881)3月營收132.38億元年增率高達139.02％
鉅亨網新聞中心
富邦金(2881-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣132.38億元，年增率139.02%，月增率-54.93%。
今年1-3月累計營收為664.92億元，累計年增率1196.18%。
最新價為87.5元，近5日股價下跌-0.11%，相關金融保險上漲0.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-24460 張
- 外資買賣超：-16922 張
- 投信買賣超：-7343 張
- 自營商買賣超：-195 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|132.38億
|139%
|-55%
|26/2
|293.73億
|69%
|23%
|26/1
|238.81億
|10%
|-44%
|25/12
|426.51億
|8%
|-19%
|25/11
|529.74億
|53%
|9%
|25/10
|483.88億
|63%
|36%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 凱擘斥資百億開啟10G頻寬新紀元 倡議同業互補建韌性網路
- AI範圍太大怎投資？ 康和：緊扣這四種稀缺資源
- 國泰證4月投資觀點 看好債券 估聯準會降息方向不變
- 營收速報 - 凱基金(2883)3月營收54.46億元年增率高達275.37％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇