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鉅亨速報

營收速報 - 富邦金(2881)3月營收132.38億元年增率高達139.02％

鉅亨網新聞中心

富邦金(2881-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣132.38億元，年增率139.02%，月增率-54.93%。

今年1-3月累計營收為664.92億元，累計年增率1196.18%。

最新價為87.5元，近5日股價下跌-0.11%，相關金融保險上漲0.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-24460 張
  • 外資買賣超：-16922 張
  • 投信買賣超：-7343 張
  • 自營商買賣超：-195 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 132.38億 139% -55%
26/2 293.73億 69% 23%
26/1 238.81億 10% -44%
25/12 426.51億 8% -19%
25/11 529.74億 53% 9%
25/10 483.88億 63% 36%

富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收富邦金

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