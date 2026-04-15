鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-15 17:15

凱擘大寬頻今 (15) 日舉辦記者會，宣布正式進入 10G 超高速寬頻世代 ，公司預計斥資百億元升級全台網路基礎建設，總經理謝明益透露，強調有線電視應成為台灣第二條網路高速公路。

謝明益提到，凱擘除了提供家戶對稱頻寬服務，公司也積極拓展企業級專線與物聯網解決方案，目前已服務超過 4.5 萬家企業並協助 2000 個公務機關推動數位轉型 。

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面對產業界競爭，謝明益提出以合作互補取代單純價格戰的倡議，凱擘期待與中嘉及台數科等同業透過專案模式合作，建構具備異質網路備援的韌性網路，共同爭取公部門標案以提升整體服務內容的價值。

雖然有線電視收視戶受產業趨勢影響衰退，但寬頻用戶呈現穩健成長。目前新用戶中有 9 成選擇 300M 以上的高頻寬方案，且寬頻服務營收占比預期將在今年接近 6 成，成為公司主要的成長支柱。

儘管營運展望樂觀，謝明益也指出，AI 熱潮導致記憶體與晶片成本大幅飆升，對終端設備採購造成沉重壓力，由於硬體報價出現倍數成長，儘管目前打出寬頻資費低於同業的優惠，但隨著硬體報價走揚，資費恐面臨調整壓力，以反映顯著增加的基礎建設與設備成本。