國泰證4月投資觀點 看好債券 估聯準會降息方向不變

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-15 16:44

近期國際金融市場籠罩在地緣政治風險升溫和能源價格波動中，國泰證券今 (15) 日發布 4 月投資觀點指出，短期雖有不確定性，但市場仍預期美國聯準會的降息循環方向不變，建議投資人留意科技、大型金融和醫療保健等產業中具龍頭地位且體質穩健的債券標的，於利差放寬時分批布局。

國泰證對美股中長期維持正向看法。(圖：國泰證提供)

國泰證認為，儘管美國經濟成長動能放緩可能對企業獲利帶來壓力，惟 AI 利多的相關資本支出可望抵銷部分獲利下行風險，對美股中長期維持正向看法。

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國泰證進一步指出，AI 技術發展正進入新一輪演進階段，今年代理型 AI(Agentic AI) 將持續明顯進步，預期自 2027 年起逐步導入自主型 AI(Autonomous AI)，在此技術演進發展下，企業 AI 相關資本支出至 2028 年前仍有望維持上行趨勢，有利中長期科技產業基本面。

就各市場來看，國泰證看好日股，在企業獲利表現穩健、財測偏多，以及日本央行維持溫和升息步調下，整體基本面條件有助支撐大盤，同時，日本企業近年積極提升資本效率、擴大股票回購規模，皆可強化市場信心。