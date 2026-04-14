鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-14 13:03

在投資觀念普及的趨勢下，理財規劃逐步延伸至未成年族群，不少家長開始思考及早為子女建立長期資產配置，國泰證券今 (14) 日指出，未成年開戶需求大增，截至 4 月初，累計開戶數已突破 16 萬戶，今年以來未成年開戶數更較去年同期成長高達 95%。

國泰證指出，近年國人參與市場意願顯著提升，集中市場日均成交金額已自 2022 年 2422 億元成長至 2025 年 4160 億元。

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因應市場與家長需求變化，國泰證積極投入未成年投資服務，推出「未成年人台美股無紙化開戶」功能，讓家長無須填寫繁瑣紙本資料，所有流程皆可於網頁完成申請，即同步開立台股與美股投資帳戶。

國泰證進一步觀察客群結構，未成年開戶年齡層明顯下探，集中於 6 歲以下。

而在投資配置上，市值型 ETF 則是家長為子女帳戶進行長期存股的核心選擇，其中以元大台灣 50(0050-TW) 占比最高，超過 50%，其次為具備穩定配息特性的高股息 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)，顯示多數家長透過定期定額長期持有，並搭配「智慧加減碼」、「股息再投資」等功能，以時間累積複利效果，為孩子穩健累積資產。

由於長期深耕小資族與年輕族群市場，國泰證 3 月台股定期定額申購金額近百億元，新申購客戶數超過 7 萬人，美股定期定額市占率穩占 40% 以上，扣款金額連月刷新新高。