〈上市櫃董事酬金〉中信金唯一破億蟬聯第一 台積電意外縮水近7成 奇鋐擠進前十
鉅亨網記者陳于晴 台北
台灣證券交易所於今 (15) 日揭露 2025 年度上市公司董事酬金，中信金控 (2891-TW) 以平均每位董事酬金 1 億 1723.8 萬元，再度蟬聯冠軍，也成為去年唯一破億的企業。反觀「護國神山」台積電，平均酬金不僅縮水近 7 成，更跌出前 20 名之外，平均每位董事酬金僅 1573.6 萬元，值得注意的是，有 AI 液冷霸主之稱的奇鋐也擠進前十名。
根據公開資訊觀測站統計，本次董事酬金領先群仍以金融業表現最為強勁，前 15 名中就占據 8 個席次，中信金控憑藉穩健獲利再度奪冠，大幅領先其他企業。
2025 年上市公司董事酬金前 10 強一覽
|排名
|公司名稱
|平均每位董事酬金 (萬元)
|產業分類
|1
|中信金
|11,723.8
|金融保險
|2
|國巨
|7,549.2
|電子零組件
|3
|富邦金
|6,931.4
|金融保險
|4
|台新新光金
|6,474.1
|金融保險
|5
|凱基金
|6,190.2
|金融保險
|6
|元大金
|5,427.7
|金融保險
|7
|台中銀
|3,651.5
|金融保險
|8
|和泰車
|3,407.4
|汽車工業
|9
|大立光
|3,285.3
|光電業
|10
|奇鋐
|3,213.6
|電子零組件
在電子股方面，被動元件大廠國巨以 7549.2 萬元穩居亞軍，值得關注的是，受惠於 AI 散熱商機大爆發，奇鋐今年首度以 3213.6 萬元殺入前 10 名。
傳產部分，和泰車與統一集團 (含統一、統一超) 表現依然亮眼，維持在 2000 萬至 3000 萬元以上的高水平，顯示內需龍頭企業的獲利分配相對穩定。
本次最令市場意外的莫過於台積電 (2330-TW)，去年平均每位董事酬金僅 1573.6 萬元，與前一年度的 5071 萬元相比，大幅縮水 68.9%，排名也從上一年度的第 5 名跌落至第 24 名。市場分析，這可能與公司治理結構調整、或是董事會對激勵獎金的發放策略變動有關。
證交所提醒，目前公布的數據均為「擬議數」，是公司董事會根據經營績效預擬的發放金額，最終確定的實際發放數額，須經股東常會通過後，預計於 2027 年 1 月底正式對外公布。
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