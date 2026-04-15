〈上市櫃董事酬金〉中信金唯一破億蟬聯第一 台積電意外縮水近7成 奇鋐擠進前十

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-15 14:03

台灣證券交易所於今 (15) 日揭露 2025 年度上市公司董事酬金，中信金控 (2891-TW) 以平均每位董事酬金 1 億 1723.8 萬元，再度蟬聯冠軍，也成為去年唯一破億的企業。反觀「護國神山」台積電，平均酬金不僅縮水近 7 成，更跌出前 20 名之外，平均每位董事酬金僅 1573.6 萬元，值得注意的是，有 AI 液冷霸主之稱的奇鋐也擠進前十名。

台灣證券交易所於今(15)日揭露 2025 年度上市公司董事酬金。(鉅亨網資料照)

根據公開資訊觀測站統計，本次董事酬金領先群仍以金融業表現最為強勁，前 15 名中就占據 8 個席次，中信金控憑藉穩健獲利再度奪冠，大幅領先其他企業。

‌



2025 年上市公司董事酬金前 10 強一覽

排名 公司名稱 平均每位董事酬金 (萬元) 產業分類 1 中信金 11,723.8 金融保險 2 國巨 7,549.2 電子零組件 3 富邦金 6,931.4 金融保險 4 台新新光金 6,474.1 金融保險 5 凱基金 6,190.2 金融保險 6 元大金 5,427.7 金融保險 7 台中銀 3,651.5 金融保險 8 和泰車 3,407.4 汽車工業 9 大立光 3,285.3 光電業 10 奇鋐 3,213.6 電子零組件

在電子股方面，被動元件大廠國巨以 7549.2 萬元穩居亞軍，值得關注的是，受惠於 AI 散熱商機大爆發，奇鋐今年首度以 3213.6 萬元殺入前 10 名。

傳產部分，和泰車與統一集團 (含統一、統一超) 表現依然亮眼，維持在 2000 萬至 3000 萬元以上的高水平，顯示內需龍頭企業的獲利分配相對穩定。

本次最令市場意外的莫過於台積電 (2330-TW)，去年平均每位董事酬金僅 1573.6 萬元，與前一年度的 5071 萬元相比，大幅縮水 68.9%，排名也從上一年度的第 5 名跌落至第 24 名。市場分析，這可能與公司治理結構調整、或是董事會對激勵獎金的發放策略變動有關。