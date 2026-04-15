〈房產〉2025年預售住宅量急縮價緩漲 台南預售市場漲幅最大達11%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-15 12:37

台灣央行實施第七波選擇性信用管制之後，2025 年全台預售屋交易量大幅衰退，但預售屋價格仍居高不下。房仲業者彙整全台七大都會區 2024 及 2025 年預售住宅交易總價中位數，數據顯示，2025 年七都預售住宅縱使交易量下跌 40-80%，多數都會區預售住宅交易總價仍然持續向上攀升，其中又以台南市漲幅達 11.7%，漲幅最大。

2025年預售住宅量急縮價緩漲 台南預售市場漲幅最大達11%。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，台南市 2025 年預售住宅總價中位數為 1385 萬元，較 2024 年增加 145 萬元，漲幅達 11.7%，也是總價中位數漲幅最大的都會區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台南市過去房價基期較低，近年在南科擴廠利多帶動下，預售住宅市場明顯拉抬，而 2025 年在房貸緊縮政策下，台南市預售市場走向個案表現，享有實質建設利多的建案房價仍在高位，因此儘管交易量萎縮 71.8%，總價中位數仍有 11.7% 的漲幅。

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七都之中，台北市預售住宅總價中位數較前一年增加 234 萬元，年增幅達 6.8%，相當於晚一年購屋要多花一筆平面車位的價格。陳金萍說明，台北市可建築土地稀缺、開發成本高，預售推案量體較小，使市場因稀缺性與核心區抗跌特性而具備價格支撐。儘管整體交易量下修，台北市降幅僅 38.6%，在七都之中相對較小，顯示剛性需求仍穩定存在，亦是預售住宅總價中位數持續上升的原因。

七大都會區中只有桃園市與新竹縣市預售住宅總價中位數呈現下跌，其中新竹縣市 2025 年預售住宅總價中位數為 1780 萬元，較 2024 年減少 160 萬元，總價中位數跌幅達 8.2%，是七都預售住宅總價下修幅度最大的都會區。陳金萍指出，近年新竹縣市預售屋市場在竹科受惠全球半導體需求熱潮中快速成長，預售住宅價格追上新北市。

在央行實施第七波信用管制以後，消費者態度也轉趨謹慎不再輕易追價，新竹縣市預售住宅交易量明顯減少，交易量年減 80.8%。再加上歷年預售住宅價格漲幅過大，2025 年房價基期已明顯超過購屋族負擔，購屋總價中位數向下調整 8.2%，新竹縣市預售住宅價格顯著向下修正。