鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-13 15:18

日勝生館前都更案設計示意圖。(圖：日勝生提供)

日勝生指出，此一聯貸資金將投入館前「台北市中正區公園段二小段 246 地號等 28 筆土地都市更新事業計畫案」，基地座落於中正區館前路與信陽街口，緊鄰台北車站五鐵共構交通樞紐核心。基地面積約 608 坪，規劃興建地上 27 層、地下 5 層之鋼骨結構建築，實設建蔽率約 70%、容積率約 1100%，具精華區稀缺性與商業價值，開發強度與土地使用效益皆達臺北市核心區域指標水準。

‌



日勝生，此一都更案已完成 100% 整合，原所有權人包括國泰世華銀行、中油、唐榮鋼鐵公司等企業，採全區重建並以權利變換方式推動，展現日勝生在複雜都更整合上的專業能力與執行效率。隨著跨國企業與大型機構對高規格辦公空間持續提升，具備智慧化與永續特性的 A 級商辦，已成為市場主流趨勢產品定位。

日勝生規劃以「城中晶綻 白綠雙輝」為主題，打造 A 級智慧綠建築辦公大樓，導入 5G 智慧營運管理系統，並取得綠建築標章及低蘊含碳建築認證。同時建築東側設計退縮超過 2 公尺，配置綠化景觀，串聯鄰近黎明公園，全面回應商業客戶對 ESG、節能減碳與智慧辦公環境的需求。

近年日勝生的核心策略已從「個案開發」轉為「城市核心節點經營」，透過 TOD 大眾運輸導向發展策略，以臺北都更、台中捷運聯開、高雄捷運產業都更案，串聯台灣北中南三軸並進。在北部，日勝生已深耕都市更新與 TOD 多年，鎖定如臺北車站等商業核心地區，透過高強度開發與產品升級，提升資產價值與租賃競爭力；在中南部，順應人口與產業南移趨勢，提前投入軌道經濟，布局中長期成長動能。