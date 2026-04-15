鉅亨網新聞中心 2026-04-15 11:54

隨著美以對伊朗軍事打擊進入第二個月，這場牽動全球能源與地緣政治的衝突，正將歐洲推入前所未有的「身分危機」。一方面，歐洲領導人高調批評美國無視國際法、動搖全球安全；另一方面，在安全威脅與能源壓力下，卻仍難以擺脫對跨大西洋盟友的依賴。這種「一邊批評、一邊依賴」的矛盾姿態，凸顯歐洲深陷安全困境，也暴露其在多極化格局中重新定位自身角色的艱難與陣痛。

《環球雜誌》分析評論報導，長期以來，歐盟一直自詡為國際秩序中的「規範性力量」，試圖透過法律與多邊機制來塑造世界。然而，美以對伊朗的軍事行動，無疑給了這種理想主義一記響亮的耳光。

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當美國選擇繞過布魯塞爾的磋商機制，直接以「既成事實」驅動局勢演變時，歐洲發現其引以為傲的法律框架在絕對武力面前顯得極其蒼白。

德國總統施史坦麥爾 (Frank-Walter Steinmeier) 對此表達了深切的憂慮，他直言跨大西洋關係的裂痕已深不可測，美國的軍事打擊不僅違反國際法，更是政治上的「致命錯誤」。

這種憤怒背後，反映的是歐洲對「強權即公理」邏輯重新主宰世界舞台的深深恐懼。

然而，口頭上的譴責掩蓋不了行動上的遲滯。歐洲在遠程打擊、衛星監測與戰略運輸等硬實力領域的短板，使其在面對足以切斷荷姆茲海峽能源生命線的危機時，只能陷入「言辭激昂卻無力干預」的窘境。

這種獨立軍事工具的匱乏，迫使歐洲在每一次危機中都要面臨靈魂拷問：是在默許不義之戰中自損信譽，還是在追求獨立中面臨安全孤立？

說好的戰略自主？歐盟各國其實各懷鬼胎

歐洲並非鐵板一塊，在對待美國的態度上，歐洲內部展現出了劇烈的利益分化。西班牙等南歐國家，因直接面臨中東動盪引發的難民潮痛感，立場最為強硬。

西班牙首相桑切斯不僅公開譴責美以軍事行動是嚴重的錯誤，更祭出了限制領空使用、拒絕美軍基地支援等實際反制措施，試圖維護歐洲的道德底線。

與之相對的，則是立陶宛等波羅的海國家。對這些國家而言，伊朗局勢與俄烏衝突密不可分，向美國效忠、提供後勤支持，是換取美國在北約東翼安全保障不撤資的「投名狀」。

在兩極之間，英法等大國則玩起了高難度的「戰略平衡術」。法國總統馬克宏一方面高喊「戰略自主」，呼籲外交降級，另一方面卻迅速部署航母戰鬥群進入東地中海，其目的不在於參戰，而在於獲取未來區域利益重新分配的「入場券」。英國則利用脫歐後的彈性，在情報上與美以深度捆綁，在言辭上卻保持克制。

這種紛亂的姿態證明，歐洲內部的利益分化已使其難以用同一個聲音對華盛頓說話。甚至在歐盟高層內部，歐洲理事會主席科斯塔與委員會主席馮德萊恩也出現了罕見的公開裂痕，這場關於身分的爭論，正從外交辭令延燒到歐盟的決策核心。

為了買大砲 歐洲連日子都不好過了

更深層的危機來自於經濟與社會層面。荷姆茲海峽的動盪直接引爆了能源危機，國際能源總署（IEA）宣布釋放 4 億桶戰略石油儲備的舉動，預示著這場危機的嚴峻程度已超越過往歷史。對於正在努力擺脫對俄羅斯能源依賴的歐洲而言，這無疑是雪上加霜。

歐盟經濟官員警告，滯脹風險正步步逼近，德法意等製造業強國的能源成本長期偏離全球平均，將從根基上威脅歐洲的「再工業化」願景。當經濟引擎失速，社會不滿便會成為民粹主義的燃料，2015 年難民危機的集體恐懼正被右翼勢力利用，衝擊著各國的執政根基。

為了應對這種安全依賴的「次生災害」，歐洲正被迫啟動一場代價高昂的「防禦性擴張」。布魯塞爾提出的 1500 億歐元「歐洲安全行動」框架，意味著歐洲正步入「大砲換黃油」的冷戰模式。

為了填補彈藥產能與反導系統的巨大缺口，歐洲必須大規模削減原本用於綠色轉型與全球援助的預算。這意味著，一個曾經致力於氣候治理與普世價值引領的歐洲，正逐漸轉變成一個在大國博弈中竭力尋求自保的傳統地緣實體。

歐洲的十字路口：要當小跟班還是真大國？

歐洲正站在一個極其糾結的十字路口。它既無法割捨對多邊主義規則的眷戀，又被迫投身於叢林法則的博弈；它深知美國的區域冒險正在損害歐洲利益，卻又在面臨威脅時不得不縮進美國的安全傘下。

這種身分的重構充滿陣痛，也折射出歐洲核心的困惑：在一個不再講究規則的時代，以「軟實力」立命的歐洲，該如何換取生存發展的「硬籌碼」？