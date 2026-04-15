鉅亨網新聞中心 2026-04-15 14:50

印尼國防部長夏夫里 (Sjafrie Sjamsoeddin) 與美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth) 本周在五角大廈舉行會晤，正式宣布兩國建立「重大國防合作夥伴關係」。然而，在雙方加強軍事現代化與能力建構合作的背後，一項關於美軍機「無限飛越」印尼領空的機密提議，已在印尼政府內部引發嚴重分歧。

印尼研擬開放美軍機「無限飛越權」引發內部爭議 憂影響對中關係(圖:shutterstock)

根據流出的美方機密文件《美國飛越行動》(Operationalizing U.S. Overflight)，美國尋求將現行的「逐案申請」飛行許可改為「通報制」。若協議達成，美國軍機在應對突發事件、危機反應或演習時，只需通報即可自由穿越印尼領空，無須經過耗時的政治審核。

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這項安排對美軍在台海、南海、麻六甲海峽及印度洋的軍事動態具有關鍵戰略意義。專家指出，這將為美國太平洋空軍提供「地理倍增效應」，大幅縮短空中加油機、長程轟炸機 (如 B-1B) 及海上巡邏機 (如 P-8A) 的反應時間，並強化其「分散式兵力部署」，降低固定基地 (如關島、沖繩) 在衝突初期受損的風險。

印尼外交部示警：恐損及對中關係並捲入衝突

儘管有報導稱印尼總統普拉伯沃 (Prabowo Subianto) 已初步批准該提議，但印尼外交部在 4 月初發出一封標註為「緊急且機密」的信函，強烈建議國防部推遲簽署協議。

外交部警告，給予美軍無限飛越權將使外界認為印尼已加入某種軍事同盟，不僅可能讓雅加達捲入潛在的南海衝突，更會影響印尼與中國等重要地區夥伴的關係。

此外，信中揭露在 2024 年 1 月至 2025 年 4 月期間，美國軍機曾 18 次在南海偵察時侵犯印尼領海領空，且美方從未對印尼的抗議做出適當回應。

在強權間尋求生存之道

面對爭議，印尼國防部發言人澄清該提議目前僅為不具法律約束力的「意向書草案」，正處於多層級的跨部門審理階段。這份草案不具備法律約束力，也不會自動生效，後續仍需透過技術機制與國內法定程序進一步諮詢。