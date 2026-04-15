鉅亨網新聞中心 2026-04-15 10:05

伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 14 日在社群媒體上發文，讚揚西班牙、中國、俄羅斯、土耳其、義大利、埃及 6 國所展現的反戰立場。

裴澤斯基安在社交平台 X 發文說，文明的本質會在關鍵的歷史轉捩點上得以彰顯，上述 6 國的立場「源於它們深厚的文化和歷史根基」。

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此外，根據義大利《晚郵報》14 日報導，美國總統川普對義大里總理梅洛尼（Giorgia Meloni）「不幫助美國」的聲明表示震驚，直指梅洛尼拒絕在戰事上配合美國，讓兩位原本立場接近的盟友正式決裂。

事件起因於川普抨擊教宗良十四世（Pope Leo XIV）的外交與和平立場，梅洛尼 13 日發聲反駁，強調教宗身為天主教會領袖，呼籲和平、反對戰爭本屬天職，川普的說法令人難以接受。這番表態也被視為她少見公開與川普唱反調。

川普在接受《晚郵報》專訪時表示，他對梅洛尼不想幫助美國感到震驚。「義大利人支持他們的總理不幫我們獲取石油嗎？我無法想像。我對她感到震驚。」

訪談中，川普多次批評義大利與歐洲不願在伊朗核武與荷姆茲海峽安全上出力，卻依賴美國承擔風險，還形容北約只是空殼。

川普還稱，他與梅洛尼已有一段時間沒有溝通。「她不想從北約方面幫助我們，她和我原先想的不一樣。」