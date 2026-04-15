美非法關稅退款下周開跑！政府受理1270億美元申請 首批預定4月20日發放
鉅亨網編譯余曉惠
川普政府預定下周一 (4 月 20 日) 開始受理退還關稅的申請，返還先前遭法院裁定非法徵收的關稅。
曼哈頓美國國際貿易法院 (CIT) 法官 Richard Eaton 在周二 (14 日) 發布的命令中表示，川普政府已在當天稍早一場閉門會議中確認此事，目前進度順利，下周起為部分進口商處理加計利息的退款申請。
Eaton 表示，政府宣布可以開始受理的退稅金額約為 1270 億美元。今年 2 月，最高法院裁定川普徵收的關稅無效時，受影響的關稅總額達 1660 億美元。
Eaton 在 3 月初下令要求政府立即啟動還款程序，但由於川普政府表示現有系統無法處理受關稅影響的 5300 多萬件進口商品退款，Eaton 最終給政府更多時間準備。
目前已有超過 3000 家公司向貿易法院提起尋求退款的訴訟。在最高法院認定川普並無《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 賦予的職權來徵收這些關稅後，後續是否及如何退款等問題已交由貿易法院裁決。
退稅程序預料一開始透過 Atmus 過濾技術公司提出的訴訟來敲定細節，但這家總部位於田納西州納許維爾的公司上周已經自願撤回 1100 億美元的退款申請。知情人士透露，該公司決定不再擔任這場大規模退稅爭奪戰的公開代表。
Eaton 隨後迅速挑出另一替代案件，並重新發布 3 月的命令。這回是一家名為 Euro -notions Florida 的公司所提起的訴訟，該公司從事的是縫紉針進口。
然而，Eaton 重新發布命令後，似乎也重啟了川普政府提出上訴的 60 天期限。追蹤此訴訟案的貿易律師預期，政府仍可能選擇提出上訴。Eaton 已要求政府在 4 月 28 日中午前提交報告，向法院更新處理退款申請的最新進度。
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