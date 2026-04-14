亞馬遜七連漲創近兩年最佳 收購Globalstar助攻

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-15 06:04

亞馬遜七連漲創近兩年最佳，收購Globalstar助攻漲勢(圖：Shutterstock)

亞馬遜股價周二 (14 日) 收在 249.02 美元，過去七個交易日累計上漲 19%，創 2022 年 8 月以來最佳七日表現。目前股價距離去年 11 月創下的 52 周高點 254 美元僅一步之遙。

‌



亞馬遜股價周二單日上漲 3.8%，公司宣布以最高 116 億美元收購衛星業者 Globalstar。

此舉將加速其 Amazon Leo 衛星網路計畫的發展。亞馬遜同時宣布，已與蘋果 (AAPL-US) 達成協議，未來將透過 Amazon Leo 網路支援 iPhone 與 Apple Watch 的現有及未來衛星服務。Globalstar 技術支援「直連裝置」通訊，讓消費者設備無需額外設備，即可直接與衛星連接。

法國巴黎銀行分析師 Nick Jones 表示，此次收購為「策略性利多」，有助於加速 Amazon Leo 商業化進程。

他補充，「與蘋果的合作進一步驗證市場需求，並讓亞馬遜在衛星通訊領域更具競爭力。」Amazon Leo 預計將於 2026 年中開始商業營運。

Jones 指出，市場預期該交易可能於明年完成，但由於 Globalstar 規模較小，財務效益需要較長時間才會顯現。2025 年，Globalstar 營收為 2.73 億美元，淨損 900 萬美元。相比之下，亞馬遜同期營收達 7,170 億美元，淨利 780 億美元。

除了衛星布局外，市場對亞馬遜 AI 業務的信心提升，也推動近期股價上漲，使其逐漸擺脫過去被視為 AI 落後者的形象。亞馬遜曾是 2025 年「科技七巨頭」中表現最差股票，但如今已轉為今年以來表現最佳。

儘管亞馬遜雲端運算服務 (Amazon Web Services, AWS) 營收成長一度不如預期，但投資人正重新評估其雲端實力。周一外流的一份備忘錄顯示，OpenAI 正加強與亞馬遜的合作，以擴大企業市場市占。亞馬遜近期已對 OpenAI 投資 500 億美元，並將在未來提供 2 GW 的 Trainium 算力。

OpenAI 的支持，加上執行長 Andy Jassy 上周發布的股東信，顯示 AWS 需求強勁。Jassy 在信中指出，2026 年第一季 AWS 的 AI 營收年化規模已超過 150 億美元，而亞馬遜自研晶片業務的年化營收也突破 200 億美元。