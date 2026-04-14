鉅亨網編譯許家華
Nike (NKE-US) 股價周二 (14 日) 盤後上漲 2%，市場焦點來自兩筆最新內部人加碼交易。
根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的內部人士交易申報表 (Form 4)，蘋果 (AAPL-US) 執行長、同時身兼 Nike 董事的庫克 (Tim Cook)，以及 Nike 總裁兼執行長 Elliott Hill，近日雙雙買進 Nike 股票，帶動投資人對公司前景的關注升溫。
申報資料顯示，庫克於 2026 年 4 月 10 日買進 2.5 萬股 Nike Class B 普通股，成交加權平均價格為每股 42.43 美元，實際成交價格區間介於 42.42 美元至 42.44 美元之間。完成這筆交易後，庫克直接持有 Nike 13 萬 480 股。
另一份 SEC 文件顯示，Hill 於 2026 年 4 月 13 日買進 2 萬 3660 股 Nike Class B 普通股，成交價格為每股 42.27 美元，交易總額約 100 萬美元。交易完成後，Hill 直接持有 Nike 26 萬 5247 股。
市場通常高度關注企業內部人買股動向，因為這類交易常被解讀為最了解公司營運狀況的高層，對企業未來發展投下信任票。在 Nike 股價近來表現承壓之際，董事與執行長同步加碼，也進一步強化市場對公司後續營運與股價表現的想像空間。
Nike 周二交易時間收高 3% 至每股 44.20 美元，盤後漲約 2%，每股報約 45 美元。
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