根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的內部人士交易申報表 (Form 4)，蘋果 ( AAPL-US ) 執行長、同時身兼 Nike 董事的庫克 (Tim Cook)，以及 Nike 總裁兼執行長 Elliott Hill，近日雙雙買進 Nike 股票，帶動投資人對公司前景的關注升溫。

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市場通常高度關注企業內部人買股動向，因為這類交易常被解讀為最了解公司營運狀況的高層，對企業未來發展投下信任票。在 Nike 股價近來表現承壓之際，董事與執行長同步加碼，也進一步強化市場對公司後續營運與股價表現的想像空間。