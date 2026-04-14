鉅亨網新聞中心 2026-04-14 21:30

人工智慧 (AI) 巨頭 OpenAI 的執行長阿特曼 (Sam Altman) 位於舊金山的豪宅，在 48 小時內接連遭遇兩次暴力襲擊，反映出美國社會對 AI 技術的負面情緒正演變為危險的行動。

當地時間上周五 (10 日) 凌晨約 4 時，一名來自德州的 20 歲男子 Daniel Moreno-Gama 向阿特曼的住宅投擲燃燒瓶 (汽油彈)，導致外部大門起火，隨後徒步逃離。約 1 小時後，這名男子出現在 OpenAI 的舊金山總部，試圖用椅子擊碎玻璃門，並威脅要「燒掉這裡並殺死裡面所有人」。警方在現場將其逮捕，並搜獲煤油、打火機及未註冊槍枝。

‌



然而，攻擊並未停止。周日凌晨，阿特曼的住宅再次遭到槍擊，兩名嫌疑人因此被捕。所幸這兩起事件均未造成阿特曼本人及其家人、員工受傷。

檢方目前已對 Moreno-Gama 提起謀殺未遂及多項聯邦重罪指控。調查顯示，這是一場有預謀、有針對性的行動。警方在嫌疑人身上發現一份名為「最後警告」的文件，內容充滿對 AI 的仇視，宣稱人工智慧將導致「人類即將滅絕」，並寫道若要主張他人殺害 AI 高管與投資者，自己必須「以身作則」。

文件甚至附有一份名單，列出了多名 AI 產業執行長、董事會成員及投資者的姓名與住址。

阿特曼事後在個人博客上分享了家人的照片，希望能以此阻止下一個暴力行為，並呼籲大眾降低對立言辭與行動的激烈程度。他表示雖然理解「反科技」情緒，但仍堅信技術進步能為未來帶來福祉。