鉅亨網新聞中心 2026-04-14 17:20

隨美伊談判破裂，美國總統川普簽署命令，對荷姆茲海峽實施全面海上封鎖，美軍已開始攔截所有進出伊朗港口的船隻。此舉被視為高度升級的軍事施壓，也迅速引爆華府政壇反彈，批評聲浪直指川普陷入自導自演的「縱火與滅火」困境。同時，北約多個關鍵盟友罕見表態拒絕參與，凸顯西方陣營內部分歧擴大。

對於封鎖伊朗的決定，美國國內多位資深政界人士表達了深切疑慮。前國務卿布林肯在接受媒體採訪時直言，美國目前的處境是「把自己逼入困境」。

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他指出，儘管封鎖可能在短期戰術上顯現效果，但在長遠戰略上卻是徹底的失敗。布林肯更以生動的比喻形容現狀，稱這場危機本可避免，現在卻演變成「縱火者自己跑來滅火」的荒唐局面。

民主黨籍參議員提姆 · 凱恩與馬克 · 華納也同步發聲。凱恩呼籲應立即延長美伊暫時停火協議，並回顧 2015 年各方達成的核協議被美國單方面撕毀，才是造成今日荷姆茲海峽航道受阻、油價飆升的根源。

華納則批評封鎖行動缺乏邏輯，在當前能源價格持續高企的背景下，封鎖全球最重要的能源通道只會讓情勢惡化，無法解決任何實質問題。美國能源部長克里斯 · 賴特亦公開承認，在航運恢復正常前，能源價格恐將持續攀升。

國際方面，儘管北約秘書長呂特曾代表美國向歐洲各國政府尋求支援與承諾，但封鎖行動正式啟動當天，北約多個主要成員國卻紛紛與美國拉開距離。路透社分析認為，這顯示出美國與北約之間在伊朗問題上的軍事摩擦已進一步加劇。

英國首相施凱爾明確表示，英國不支持此次海上封鎖行動。他強硬指出，無論壓力多大，英國都不會被拖入不符合國家利益的戰爭中。

西班牙國防大臣羅夫萊斯則斥責封鎖行動「毫無道理」，強調西班牙反對一切非法戰爭，並呼籲各方尊重國際法與外交途徑，而非將單方面規則強加於國際社會。

此外，土耳其外交部長費丹也促請各方保持冷靜，主張透過和平與外交手段確保貿易暢通，而非動用武力手段。