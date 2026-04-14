鉅亨網新聞中心 2026-04-14 13:40

匈牙利國會大選周日 (12 日) 塵埃落定，反對派領袖毛焦爾 (Peter Magyar) 領導的蒂薩黨 (Tisza Party) 擊敗執政 16 年的歐爾班 (Viktor Orban)，取得多數席位。在選後首場國際記者會上，毛焦爾針對中匈關係釋出積極但務實的信號，強調未來將在符合歐洲標準的前提下，與中國展開互利合作。

毛焦爾在記者會上稱中國是「世界上最重要且最強大的國家之一」，並表示雙方的合作符合彼此利益。他明確表達了外交誠意，指出自己「非常樂意訪問北京」，同時也歡迎中國領導人到訪匈牙利。這一表態被外界視為他向中方發出的友好信號，顯示新政府無意與中國經濟脫鉤。

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與歐爾班時期的「向東看」政策有所不同，毛焦爾強調投資政策必須轉向公平與透明。他計畫對前政府簽署的「不透明」協議與合約進行審查，包括針對比亞迪 (BYD) 和寧德時代 (CATL) 等中企的大型投資項目。

然而，毛焦爾澄清審查的目的並非阻撓投資，而是確保這些項目嚴格遵守歐盟及匈牙利在環保、公共衛生和勞工權益方面的標準。

此外，毛焦爾顯然更看重歐洲，在勝選後的首場記者會上承諾，將與歐盟展開「建設性合作」。他強調匈牙利的歐洲身分，並直言「匈牙利在歐洲的地位過去是、現在是、將來也永遠是」。

毛焦爾重申，匈牙利將不再延續歐爾班政府被指「偏袒中韓企業」的體系，轉而致力於為所有外資提供公平的競爭環境。他希望將匈牙利本土中小企業定位為主要投資方的夥伴，藉此發展供應鏈與價值鏈，確保投資能實質貢獻於匈牙利國內生產總值 (GDP) 與人民福祉。

針對匈牙利政局變動，中國外交部發言人郭嘉昆已對毛焦爾的勝選表示祝賀，並表達了中方願在相互尊重與互利共贏基礎上，同新政府加強交往並拓展務實合作的願望。