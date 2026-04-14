停火倒數 美伊評估重啟會談 川普：伊朗已主動示意想談

鉅亨網編譯許家華 2026-04-14 09:00

綜合外電報導，美國與伊朗正評估展開第二輪面對面會談，試圖在下周二 (21 日) 停火期限到期前重啟談判進程。

（圖：Shutterstock)

《彭博社》周一 (13 日) 報導，引述知情人士指出，雙方正尋求在 4 月 7 日宣布、為期兩週的停火期限屆滿前舉行新一輪會談，潛在地點包括伊斯蘭堡，亦不排除其他中立地點，時間則可能訂在周四 (16 日) 。

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報導指出，此輪外交斡旋是在上週末於伊斯蘭堡舉行的會談無果而終後展開。當時由美國副總統 JD Vance 主導的談判未能取得突破，雙方隨後互相指責。華府方面批評伊朗拒絕限制核計畫，而德黑蘭則反指美方提出過度要求，使談判陷入僵局。

川普週一表示，伊朗已主動釋出訊號尋求達成協議，顯示雙方仍對外交解決持開放態度。不過，在談判同時，美方仍持續加大壓力，包括在荷姆茲海峽附近部署海軍並實施封鎖措施，試圖迫使伊朗讓步。

分析指出，荷姆茲海峽承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸，近期因衝突影響，航運量一度較戰前水準大減超過 90%，成為推動國際油價劇烈波動的關鍵因素。最新市場數據顯示，布蘭特與美國西德州原油價格近期多次逼近或突破每桶 100 美元，現貨市場甚至出現接近 150 美元的高價，凸顯供應風險升溫。

外交層面上，土耳其與埃及亦被指參與斡旋，試圖在雙方立場僵持之際促成對話。區域國家普遍擔憂戰事擴大將衝擊能源供應與經濟穩定，尤其在油價高漲與通膨壓力加劇背景下，停火談判進展備受關注。

另一方面，市場對談判前景仍存分歧。一方面，雙方仍持續接觸並考慮重啟會談，被視為潛在轉機；另一方面，美國軍事壓力升級與伊朗強硬回應，使短期內達成協議的不確定性仍高。