停火倒數 美伊評估重啟會談 川普：伊朗已主動示意想談
鉅亨網編譯許家華
綜合外電報導，美國與伊朗正評估展開第二輪面對面會談，試圖在下周二 (21 日) 停火期限到期前重啟談判進程。
《彭博社》周一 (13 日) 報導，引述知情人士指出，雙方正尋求在 4 月 7 日宣布、為期兩週的停火期限屆滿前舉行新一輪會談，潛在地點包括伊斯蘭堡，亦不排除其他中立地點，時間則可能訂在周四 (16 日) 。
報導指出，此輪外交斡旋是在上週末於伊斯蘭堡舉行的會談無果而終後展開。當時由美國副總統 JD Vance 主導的談判未能取得突破，雙方隨後互相指責。華府方面批評伊朗拒絕限制核計畫，而德黑蘭則反指美方提出過度要求，使談判陷入僵局。
川普週一表示，伊朗已主動釋出訊號尋求達成協議，顯示雙方仍對外交解決持開放態度。不過，在談判同時，美方仍持續加大壓力，包括在荷姆茲海峽附近部署海軍並實施封鎖措施，試圖迫使伊朗讓步。
分析指出，荷姆茲海峽承擔全球約 20% 的原油與液化天然氣運輸，近期因衝突影響，航運量一度較戰前水準大減超過 90%，成為推動國際油價劇烈波動的關鍵因素。最新市場數據顯示，布蘭特與美國西德州原油價格近期多次逼近或突破每桶 100 美元，現貨市場甚至出現接近 150 美元的高價，凸顯供應風險升溫。
外交層面上，土耳其與埃及亦被指參與斡旋，試圖在雙方立場僵持之際促成對話。區域國家普遍擔憂戰事擴大將衝擊能源供應與經濟穩定，尤其在油價高漲與通膨壓力加劇背景下，停火談判進展備受關注。
另一方面，市場對談判前景仍存分歧。一方面，雙方仍持續接觸並考慮重啟會談，被視為潛在轉機；另一方面，美國軍事壓力升級與伊朗強硬回應，使短期內達成協議的不確定性仍高。
整體而言，在停火期限逼近之際，美伊同時採取「談判與施壓並行」策略，未來數日的外交進展將成為左右中東局勢與全球能源市場走向的關鍵變數。
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