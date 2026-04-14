鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-14 13:07

經濟部產業技術司 TARC 主題館於今（14）日在台北國際車用電子展盛大開幕，展現台灣在 AI 智慧與電動車新能源領域的深厚實力。產業技術司司長郭肇中指出，在 AI 技術整合與新能源動力的雙重驅動下，台灣汽車電子產值預計於 2026 年突破新台幣 6600 億元。本次展會聚焦技術落地與供應鏈自主，重點展出由車輛中心研發的 AI 全方位智慧座艙，以及工研院打造的 16 噸城際型氫能大巴，這兩項技術更已成功鏈結國內超過 20 家廠商，展現台灣從關鍵零件到整車系統整合輸出國際的強大競爭力。

郭肇中表示，台灣擁有強大的 ICT 產業優勢，這為車用電子發展奠定了絕佳基礎。他強調，台灣人的勤奮與聰明，讓研發能量在車電領域開花結果，目前全球許多指標性電動車的核心供應鏈都在台灣。

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郭肇中進一步預估，隨著產值逐年提升，從前兩年的 5000 億元規模，到 2026 年將達到 6600 億元的歷史新高，屆時汽車電子將成為台灣另一個產值破兆元的護國神山產業。

今年 TARC 主題館的兩大代表性亮點中，首先是車輛中心研發的「AI 全方位智慧座艙」。該座艙將汽車從單純的交通工具進化為具備主動判斷能力的守護者。其視線追蹤技術具備 99% 的高辨識率，即使在佩戴口罩、眼鏡或特殊宗教服飾遮蔽下依然精準；AI 駕駛生理監控系統則以非接觸方式偵測呼吸與心跳，能即時避免因身體異常導致的意外。此系統目前已成功鏈結包含和碩、友達、聯發科等指標大廠在內的產業鏈，協助廠商產品導入北美、中東及日本等國際市場。

另一大焦點為台灣首輛「16 噸城際型氫能大巴」，為長途運輸提供了不同於純電動車的解決方案。該氫能巴士具備「加氫 15 分鐘，巡航超過 400 公里」的高效能，成功解決了純電車載重受限與充電耗時的痛點。核心系統整合了台達電的燃料電池、捷能動力的馬達以及台塑新智能的鋰電池等國內尖端技術。未來將助力台灣廠商取得氫能整車國際認證，推動台灣從零組件出口商轉型為整車系統整合輸出者，搶攻全球減碳市場。

TARC 台灣車輛移動研發聯盟主委王正健受訪表示，今年研發成果與往年有三點顯著不同。首先是合作對象的擴大，從以往的車輛公會擴展至電電公會，強化了電池與電力系統的深度結盟。其次是研發項目的進化，從基礎動力系統提升至包含 ADSA、自動駕駛、資訊安全及車聯網在內的智慧化服務。第三則是應用場域的突破，研發產品不再侷限於道路行駛的汽巴士，更延伸至海防巡邏、工廠內的巡檢車及堆高機等特殊用途車輛。