鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-14 10:50

滙豐控股 (HSBC) 主席利伯特 (Brendan Nelson) 今(14)日在滙豐第三屆全球投資峰會上說，中東和平協議對於確保全球能源流動大幅恢復至關重要，因為由石油驅動的通膨正迫在眉睫，構成全球經濟的重大風險，只要不確定性持續存在，能源價格就會維持在高檔。

利伯特警告，鑑於伊朗衝突的影響尚未完全明朗，當前對全球成長、貿易及通膨的預測都應抱持「相當謹慎的態度」。「干擾持續的時間越長，能源成本上升帶來的間接效應就越會推高通膨並壓抑經濟成長。」

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他並認為，荷姆茲海峽不太可能迅速恢復通航，並預測美國、歐洲及英國今年的利率將按兵不動，因為長短期市場利率的上揚已導致金融環境趨緊。

滙豐執行長艾橋智 (Georges Elhedery) 在會上也表示，隨著投資人正在應對日益動蕩的全球情況，中東衝突和更廣泛的「不確定性」開始削弱客戶的信心。「我們對中東局勢感到難過與憂慮，不僅關心當前情況，也擔心衝突將持續多久。不幸地，這些不確定性已開始對整體信心造成壓力。」

艾橋智警告，若衝突持續，影響恐將超出中東地區，波及全球經濟。「我們擔心衝突延續將對全球產生影響，不僅是商品、石油與精煉產品價格，還包括化肥與金屬等領域。」

滙豐是對中東曝險較高的歐洲銀行之一，該地區約佔其稅前利潤的 4%。滙豐也持有 Saudi Awwal Bank 31% 的股份。自衝突爆發以來，一些先前移居該地區的富裕人士已開始評估其他投資重鎮，包括新加坡和香港。

儘管面臨地緣政治逆風，艾橋智仍保持樂觀態度，他表示，滙豐在應對新冠疫情期間的各種衝擊方面積累的經驗，使其能在局勢穩定後迅速調整策略。