鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-14 16:27

交通部民航局今 (14) 日宣布，松山機場今日啟用「One ID」智慧旅運服務，旅客可透過導入智慧化與自動化設施，全面優化旅客報到、行李託運、通關及登機流程，旅客報到後直到登機，均可一路「刷臉」，享受更快速、安全且便利之旅運體驗。

民航局台北航空站主任鄭堅中表示，「One ID」讓旅客出境時不用頻繁拿出登機證，可透過刷臉順利通過報到

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國際民航組織 (ICAO) 近年積極推動生物辨識系統，而依據民航局台北站所做之服務品質調查，超過 85% 旅客期待自助服務及生物辨識通關，顯示現代旅客除重視飛航安全外，亦高度重視快速、無接觸及智慧化之機場服務體驗，有鑑於此，台北站也開始著手建構「一次註冊、全程刷臉」之服務模式。

鄭堅中指出，松機整體智慧服務整合了自助報到、自助行李託運 (SBD)、人臉辨識 (One ID) 及電子閘門 (e-Gate) 等智慧化設施，待旅客完成生物辨識註冊後，即可於託運、通關、貴賓室及登機等各環節透過人臉辨識快速通行，有效縮短等候時間，提升整體流程順暢度。

鄭堅中表示，參考國際趨勢，新加坡、香港、東京羽田等機場在推動智慧旅運服務過程，均由機場經營人主導，而松山機場自 2019 年試辦 One ID 後的經驗也顯示，機場如能掌握旅客報到系統等資訊之介接，有助於服務之推動並降低成本，此次推動智慧旅運服務，在規劃階段即由站方整合航空公司、地勤、航警之需求後，主導對外招商。

民航局指出，此計劃自 2023 年 6 月啟動規劃，去 (2025) 年招商與建置，整體推動歷時約 2 年多，目前人臉辨識與各處電子閘門已於本 (4) 月正式上線，自助行李託運設備也將於測試完成後陸續啟用，並與廠商簽約約 7 年時間，總經費約 3 億元，將依照旅客人數由航空公司分擔。

在註冊方式部分，鄭堅中表示，旅客可於報到櫃檯或自助報到機辦理報到時，透過讀取護照晶片，將護照照片轉換為識別值並與登機證綁定，完成人臉註冊程序；完成註冊後，直至登機，全程均可透過人臉辨識完成，已透過航空公司 APP 完成報到之旅客，亦可於管制區入口電子閘門進行註冊。

對部分旅客可能擔心的個資問題，鄭堅中強調，為確保旅客個人資料安全，旅客資訊僅限於搭機流程使用，並於航班起飛後 24 小時內自動刪除，不作長期保存。同時，系統將依政府資安規範建置，並通過相關安全檢測與防護機制，確保資料安全無虞。

鄭堅中說，服務導入後，將有效縮短排隊時間、提升通關效率，並透過人流分析強化現場調度，全面提升營運效能與服務品質，亦可減輕第一線人力負擔，使人員專注於高價值服務，並透過數據分析強化未來智慧決策能力。