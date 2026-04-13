鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至1元，預估目標價為55.2元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2026年EPS預估：中位數由0.71元上修至1元，其中最高估值2.1元，最低估值0.46元，預估目標價為55.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.1(2.1)
|2.81
|4.03
|最低值
|0.46(0.46)
|0.56
|4.03
|平均值
|1.2(1.02)
|1.41
|4.03
|中位數
|1(0.71)
|1.06
|4.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|323,678,120
|320,779,990
|327,648,520
|最低值
|261,020,000
|261,262,000
|327,648,520
|平均值
|290,087,110
|291,990,750
|327,648,520
|中位數
|287,987,270
|292,960,500
|327,648,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-5,797,137
|379,411
|8,548,518
|7,359,531
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|287,033,924
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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