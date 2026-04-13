鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-13 18:44

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (13) 日召開重訊，宣布董事會通過能源事業相關組織與投資架構重整案，整合集團內外能源相關資源，藉由能源事業公司化，由更專業聚焦的平台承接運作，進一步提升營運效率與市場競爭力。

友達擬將能源事業分割至友達持有 100% 股權之達耀能源，預計分割基準日為 2026 年 8 月 1 日；分割完成後，友達擬處分達耀能源及相關轉投資事業之股權予星耀投控。

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友達表示，交易標的包含達耀能源、友達電力、正耀、豐耀、AEUS(AUO Green Energy America Corp.)、兆豐太陽能之全數股權；達耀能源預計處分金額為企業價值新台幣 7.8 億元；其餘交易標的之處分金額合計不低於 8000 萬元。

另外，友達旗下星河能源擬處分其下森勁電力及永勁電力股權，予星耀二號能源；預計處分金額 10.34 億元，上述兩個關於能源事業分割及處分案是否執行，需待友達股東會同意。

友達長期深耕能源領域，涵蓋太陽能電廠投資、能源管理及相關服務，隨著能源轉型進入規模化、資本化、整合化的新階段，透過推動能源事業公司化，讓其以獨立架構運作，專注營運與績效展現，進一步提升一條龍式整合效益。

友達表示，能源事業調整後的公司化營運模式具備高度資本彈性，將以專注成長與營運綜效為核心策略，帶動能源事業持續成長與擴張規模，不僅回應市場對淨零排放與綠電的長期需求，也為客戶及投資人創造能源永續價值。