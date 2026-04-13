〈焦點股〉美時3月營收年增逾1倍創高 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-13 11:25

美時 (1795-TW)3 月受惠 Alvogen 的合併及 B2B 業務的強勁成長，帶動營收 43.54 億元，年增超過 1 倍，創下歷史單月新高紀錄，第一季營收 86.44 億元，年增逾 8 成，激勵美時今 (13) 日漲勢凌厲，漲停鎖住 237 元。

美時3月營收年增逾1倍創高，亮燈漲停。(圖：shutterstock)

美時早盤以 236.5 元跳空開高，隨後亮燈漲停鎖住 237 元，一舉站上 5 日線與月線，截至 10 點 50 分，排隊委買單約 1000 張，成交量則超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計賣超 544 張。

‌



美時 3 月營收 43.54 億元，月增 94.54%，年增 1.74 倍；累計今年第一季營收 86.44 億元，季增 38.22%，年增 82.77%。

美時指出，亞洲業績在東南亞及韓國市場的支撐下，帶動亞洲營收達 27.41 億元，年增 5%，占整體營收約 32%。至於新收購的美國業務 Alvogen 貢獻營收 49.26 億元，占整體營收約 57%，其中，Alvogen 3 月表現較 2 月強勁，反映客戶對主要產品的採購安排。