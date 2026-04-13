鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-13 10:57

信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 甫公布 3 月合併營收創新高紀錄，達 1.08 億元，第一季合併營收也創單季新高，年增 26.58%，Gogolook 樂觀看待消費者防詐、企業端防詐和金融科技服務等三大業務同步擴張；法人預期，今年營收和獲利有望再創新高。

Gogolook 指出，第一季營收創新高，可望帶動獲利同步繳亮眼成績，展望 2026 年，Gogolook 獲利將延續 2025 年第四季的高水準。

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Gogolook 進一步說明，自 2020 年起開展的金融科技服務成長動能最強勁，「JUJI 招財麻吉」可望帶動金融科技服務整體營收占比攀升至約 30%。

JUJI 招財麻吉是國內少見的全數位化平台，大幅降低核貸人力成本與等待時間，超過 90% 的案件可在 24 小時內完成核貸，同時運用 AI 持續優化風險控管，維持低延滯率。

同時，袋鼠金融持續擴充產品與服務數量，並積極強化流量變現效率，有效為 JUJI 招財麻吉帶進大流量，使獲客成本大幅降低。

消費者防詐服務方面，GOGOLOOK 將持續拓展 Whoscall 全球用戶規模穩健成長。