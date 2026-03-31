饗賓旨醞第二家店插旗微風信義 年營收估破億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-31 16:47

連鎖餐飲集團饗賓今 (31) 日宣布，旗下鐵板燒品牌旨醞第二家店插旗微風信義，目標單店月營收 800-850 萬元，全年營收破億元；而全年將持續展店計畫，從平價到高端品牌都不排除，但不預設店數目標。

旨醞第二家店插旗微風信義。(圖：微風提供)

對於消費者最關心的漲價議題，饗賓說明，由於原物料多半是簽長約，尚可透過供應鏈調整來因應物價波動，今年以來尚未有漲價計畫。

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饗賓也表示，旗下全品牌均不排除展店，會平均發展，但和商場是策略合作夥伴關係，不會預設目標，而是在取得商場櫃位後，再依櫃位特性開出最適切的品牌，同時，今年可能再開出港式、精品茶飲等新品牌，正在規劃中，中央廚房量能足以支應快速成長。

旨醞結合高空景觀與鐵板精緻料理，於 4 月 1 日在微風信義 45 樓開幕，配有 67 個座位和 2 個包廂，價格帶為 1980 元、2680 元。

對於集團旗下唯一火鍋品牌「小福利麻辣鍋」確定於 4 月熄燈，饗賓說明，原因在於火鍋業態太競爭，獲利表現相對弱，走上資本市場就要和股東交代。