鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 07:00

美股市場正按下「時光倒流」鍵，資金正大舉回流至 AI 等美以伊衝突爆發前的主流交易主題。

最新數據顯示，標普 500 與那斯達克 100 指數連 7 日上漲，創 2025 年 9 月以來的最長連漲紀錄，而歐洲 Stoxx 600 指數上周亦創 2022 年 3 月以來單日最大漲幅。

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在這場由情緒修復驅動的反彈中，AI 基礎設施相關交易成為了絕對的領頭羊，普遍出現約 17% 至 18% 的驚人漲幅，高貝塔動能組合更拿下新冠疫情以來的最佳兩日表現。

高盛全球股票客製化籃子業務主管 Louis Miller 出具最新研究報告指出，目前的動能指標尚未進入超買區間，只要即將到來的財報季基本面保持穩健，這波由 AI 驅動的突破行情仍有充足的延續空間，尤其是在 AI 基礎設施領域，市場共識預估資訊科技類股今年首季 EPS 年增率將高達 44%，這無疑是本季最核心的催化劑。

然而，在狂歡的 AI 盛宴中，黃金礦企的表現卻顯得有些格格不入，甚至形成了明顯的「錯置」機會。

儘管近期金價波動劇烈，高盛仍維持今年底金價將達每盎司 5400 美元的基準預測。支撐這項激進目標的「三駕馬車」分別是：全球央行持續的多元化配置需求、投機性部位已逐步回歸正常化，以及 Fed 年內將降息 50 個基點。

但諷刺的是，儘管基本面如此強勁，黃金礦企目前股價仍較美以伊衝突前高點低了約 16.9%，與其持續強勁的 EPS 修正數據形成顯著的背離。

在 Miller 看來，這種背離恰恰是市場錯配帶來的機會，金礦股明顯未能跟上本輪大盤的反彈節奏，這使得它們成為當前最具吸引力的逆向佈局標的之一。

此外，近期金價的波動部分源於年初期權需求激增導致的倉位擁擠，但隨著去風險化進程的基本完成，在地緣局勢升級的情景下，金價的長期上行風險將顯著偏向上方，尤其是當西方財政可持續性的擔憂再次升溫之時。

展望即將到來的財報季，市場焦點將不僅限於科技巨頭。高盛預估，標普 500 在 2026 年的每股盈餘成長將達 12%，其中約 40% 增量直接來自 AI 基礎設施的投資拉動。

對於那些最看好的 AI 細分領域，如記憶體和 AI 資料中心族群，其價格走勢目前已經與獲利修正數據出現了背離，這意味著今年 Q1 財報極有可能成為價格向基本面強勢回歸的導火線。

除了科技股，週期股也迎來喘息之機。隨著市場對能源衝擊的消化，如果今年首季財報及前瞻指引能支撐住 12% 的獲利成長基準，那麼週期股相對防禦股的表現有望進一步走高。目前這對比值仍較今年高點低了約 6.3%。

對於認為軟體族群跌過頭的逆向投資者，高盛建議可以透過軟體復甦族群的看漲價差選擇權來進行佈局。

在更廣闊的新興市場中，儘管兩周停火協議曾觸發短暫的反彈，但隨後的震盪顯示投資人信心依然脆弱。

自中東衝突爆發以來，外資已大幅降低了風險部位，其中南韓市場淨流出 240 億美元，在撤離榜單中居首。不過，鑑於目前部位較輕且區域基本面完好，投資人正逐步從全面「風險規避」轉向對特定板塊的策略配置，尤其是中國經濟在應對油價衝擊時展現出優於全球同類經濟體的韌性，這得益於其能源多元化戰略及高滲透率的再生能源佈局，加上估值偏低的因素，進一步強化中國 A 股的投資邏輯。