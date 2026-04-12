鉅亨網新聞中心 2026-04-12 18:50

美國、伊朗展開談判之際，以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 於當地時間 11 日發表強硬聲明，宣稱以色列在針對伊朗及其代理人的軍事行動中已取得「歷史性成就」。納坦雅胡指出，這場始於 2 月 28 日的行動已成功「摧毀」了伊朗的核計畫與彈道飛彈計畫。

美伊和談之際 納坦雅胡強硬表態：對伊軍事任務尚未結束(圖:shutterstock)

他形容，伊朗原本試圖透過哈馬斯、真主黨、敘利亞政權及胡塞武裝等勢力來「勒死」以色列，但現在情勢逆轉，是以色列在「勒住他們」；曾經威脅要消滅以色列的伊朗，如今正為了「生存而戰」。

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針對黎巴嫩方面近期主動接觸並尋求啟動和平談判一事，納坦雅胡表示以色列願意同意，但開出了兩項嚴苛的先決條件：一是必須完全解除黎巴嫩真主黨的武裝，二是達成一項能真正長期維持的和平協議。

此外，他強調對伊朗的軍事行動「尚未結束」，以色列仍有任務需要完成，並會持續在加薩地帶對哈馬斯採取行動。