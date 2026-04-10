鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-10 18:43

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 因應 AI 晶片測試需求強勁，董事會今 (10) 日決議通過上修今年資本支出，由新台幣 393.72 億元提高至新台幣 500 億元，上修幅度約 27%，創歷史新高。

AI晶片需求太旺 京元電上調資本支出至500億元。(圖：京元電提供)

京元電表示，資本支出上修主要是配合營運需要，以備產能擴充需求，資金來源將採自有資金及融資，資本支出預算的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額將依執行進度及付款條件決定。

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京元電與大客戶輝達 (NVDA-US) 合作密切，隨著 AI 晶片銷售暢旺，加上新一代 AI 晶片測試難度提高與測試時程拉長，成為今年營收與獲利的主要成長動能，尤其京元電也已拿下 ASIC 訂單，可望陸續挹注營運。