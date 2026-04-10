search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

AI晶片需求太旺 京元電上調資本支出至500億元

鉅亨網記者魏志豪 台北

IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 因應 AI 晶片測試需求強勁，董事會今 (10) 日決議通過上修今年資本支出，由新台幣 393.72 億元提高至新台幣 500 億元，上修幅度約 27%，創歷史新高。

cover image of news article
AI晶片需求太旺 京元電上調資本支出至500億元。(圖：京元電提供)

京元電表示，資本支出上修主要是配合營運需要，以備產能擴充需求，資金來源將採自有資金及融資，資本支出預算的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額將依執行進度及付款條件決定。


京元電與大客戶輝達 (NVDA-US) 合作密切，隨著 AI 晶片銷售暢旺，加上新一代 AI 晶片測試難度提高與測試時程拉長，成為今年營收與獲利的主要成長動能，尤其京元電也已拿下 ASIC 訂單，可望陸續挹注營運。

法人預估，隨著晶片測試複雜化，京元電今年營收將年增超過 4 成，且明年成長幅度更大，今年毛利率也將逼近 4 成，明年更可望進一步優化，帶動近年營運大成長。


文章標籤

京元電AI晶片測試輝達資本支出

相關行情

台股首頁我要存股
京元電子277.5+0.91%
輝達183.937+1.02%
美元/台幣31.726-0.07%

鉅亨贏指標

了解更多

#弱勢下殺股

偏強
京元電

65.22%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty