中租3月營收獲利創近11個月新高 首季EPS 3.26元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-10 16:36

中租 - KY(5871-TW) 今 (10) 日公告 2026 年 3 月自結合併營收為新台幣 84.1 億元，創近 11 個月新高，第一季累計營收為 240 億元，年減 3%，分地區別來看，台灣、中國大陸及東協地區累計營收分別成長 -0.8%、-12% 及 9%；若與前月相較，當月合併營收成長 12%，主要因整體新增業績增加，合併利息收入及手續費收入較前月增加。

中租投控董事長陳鳳龍(右)及策略長廖英智(左)。(鉅亨網資料照)

中租 3 月自結合併稅後純益 21.9 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 1.28 元，第一季累計合併稅後純益為 55.7 億元，年增 1%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 3.26 元。

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若與前月相較，當月獲利增加 42%，主要因當月合併營收月增 12%，且業外受惠中國大陸地區稅務利益入帳，分營運地區別來看，台灣、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年同期成長 10%、-7% 及 12%。

中租董事會日前通過提擬 2025 年盈餘分配案，2026 年擬定發放每股 5.8 元現金股利及每股 0.2 元股票股利，將待 5 月 26 日年度股東會通過，若以 4/10 收盤價 107 元推算，現金殖利率仍有 5.42% 水準。

中租旗下無卡分期領導品牌「zingala 銀角零卡」，10 日參加美業數位龍頭「夯客 (HOTCAKE)」主辦「美力派對」的年度盛事，共同展現雙方的消費金融實力與通路優勢，聯手打造「預約、體驗、付款」的一條龍服務，為台灣美業生態系注入成長動能。

zingala 銀角零卡長期致力於建構多元生活支付場景，服務範圍橫跨電商平台、旅遊、百貨等多元領域，截至 2026 年 3 月，會員數突破 177 萬、合作商家數超過 4.9 萬家。在美業的合作版圖方面，已累計逾 1.5 萬家，範疇橫跨連鎖美髮美容產業，例如知名品牌「斯朵利」等業者。