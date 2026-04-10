鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-10 16:44

台北股市今（10）日在台積電（2330-TW）(TSM-US) 領軍下，終場大漲 556.67 點，成功收復 35000 點大關並創下收盤歷史新高，帶動今天掛牌的台灣首檔採用掩護性買權策略的主動式 ETF 主動摩根台灣鑫收 (00401A-TW) 展現驚人買氣，成交值衝破 10 億元。該基金募集金額逾 27 億元，早盤以 10.54 元開出，收盤上漲 0.08 元，報 10.61 元，成交量高達 98803 張。

台股創收盤歷史新高 首檔主動掩護性買權00401A掛牌成交衝破10億元。（圖：摩根投信提供）

摩根投信今日於證券交易所舉行掛牌典禮，正式宣告 00401A 進入市場。這款產品最大的特色在於引進「掩護性買權（Covered Call）」策略，這也是該策略在台灣主動式 ETF 市場的初登場。

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經理團隊指出，該基金透過賣出買權收取權利金，為投資人增加額外的配息來源，使整體收益組成涵蓋了股息、資本利得以及權利金。在實務操作上，採預先完成部位建置，聚焦基本面良好的標的。此外採取紀律性操作，規定每營業日持有的未沖銷賣出選擇權總價值不得超過淨值的 25%，摩根團隊通常將比例鎖定在 20% 至 25% 之間，核心目的在於保留上漲空間，確保至少 75% 的部位能完整參與台股成長，避免在大漲行情中因權利金策略而錯失獲利。

摩根投信董事長唐德瑜表示，全球主動式 ETF 增長趨勢已不可逆，目前台灣主動型 ETF 總資產管理規模已突破 80 億美元，主動式 ETF 的精神不只是靈活選股，更在於策略創新與開拓多元收益來源。00401A 透過紀律執行策略，讓投資人不必在收益與成長中二選一。

針對後市布局，00401A 經理人沈馨指出，儘管目前台股震盪明顯，但環境對掩護性買權執行相對有利。目前基金持股比例已超過 90%，其中 65% 至 70% 配置於科技產業，其餘則分布在金融、工業、原物料及電信等領域。

沈馨指出，團隊正密切觀察油價與通膨對市場的影響，若未來中東戰事擴大，將適時調整消費類股比重，以維持組合韌性。在台股年度 EPS 年增率上調至 28% 的背景下，該基金將持續透過主動管理爭取更佳的投資體驗。