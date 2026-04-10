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健喬核心產品線持續擴展 Q1營收16億元創高

鉅亨網記者劉玟妤 台北

健喬 (4114-TW) 今 (10) 日公告 3 月營收 5.63 億元，累計今年第一季營收 16.28 億元，年增逾 1 成，創歷史新高。健喬指出，第一季主要成長動能來自核心產品線持續擴展，加上港澳地區營收創高，帶動營收表現。 

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健喬核心產品線持續擴展，Q1營收16億元創高。(圖：shutterstock)

健喬 3 月營收 5.63 億元，月增 30.75%，年增 17.28%；累計今年第一季營收 16.28 億元，季增 2.39%，年增 12.05%。 


健喬指出，第一季核心產品線表現亮眼，心血管與代謝產品年增 24%，癌症用藥年增 34%，婦女健康照護產品年增 23%。 

健喬表示，今年預計推出 5 項新品。Yselty(雅絲媞) 膜衣錠 100 毫克，已在 3 月上市，目前持續加速各大醫學中心與醫療通路進藥；新藥 Goofice(固腹順) 預定 5 月上市。 

另外，今年與再鼎醫藥 (Zai Lab) 簽署獨家合作協議，引進 6 項全球創新療法，其中，非侵入性醫療能量技術 (Optune)、小分子精準設計平台 (Qinlock) 及高選擇性小分子平台 (Augtyro) 已取得台灣上市核准，正積極拓展市場。 


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