健喬核心產品線持續擴展 Q1營收16億元創高

健喬 ( 4114-TW ) 今 (10) 日公告 3 月營收 5.63 億元，累計今年第一季營收 16.28 億元，年增逾 1 成，創歷史新高。健喬指出，第一季主要成長動能來自核心產品線持續擴展，加上港澳地區營收創高，帶動營收表現。

‌



健喬指出，第一季核心產品線表現亮眼，心血管與代謝產品年增 24%，癌症用藥年增 34%，婦女健康照護產品年增 23%。

健喬表示，今年預計推出 5 項新品。Yselty(雅絲媞) 膜衣錠 100 毫克，已在 3 月上市，目前持續加速各大醫學中心與醫療通路進藥；新藥 Goofice(固腹順) 預定 5 月上市。