鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-10 18:36

水泥雙雄今 (10) 日公告 3 月營收，台泥 (1101-TW) 月營收 124.12 億元，月增 44%、年減 9%；亞泥 (1102-TW) 月營收 53.49 億元，月增 53%、年減 18.1%，兩家公司均看好，4 月及第二季營收將隨營運旺季逐步回升。

台泥第一季營收 332.6 億元，年減 4.9%；水泥事業營收 266.4 億元，年減 4.8%，其中，土葡營收 136.6 億元，微減 4 億元，主要是土耳其 OYAK Cimento 於 1-2 月因當地大雨，造成工地無法開工銷售量下滑，台灣及大陸地區水泥業務，也因農曆年長假及房地產巿場走軟。

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不過，隨著 4 月以來天氣恢復正常，OYAK Cimento 水泥銷售量逐步回升、葡萄牙 Cimpor 水泥也因當地售價上漲，帶動營收表現，台灣及大陸地區水泥業務也因為工作天數恢復正常，預期營收也將逐步回升。

能源事業方面，社會轉型能源和平電力因運轉天數較多，第一季營收 39.5 億元，年增 22.8%；但新能源事業主要因三元電池廠火災停產等影響，第一季營收較去年同期下滑。

亞泥第一季營收 148.29 億元，年減 10.6%，公司說明，3 月與去年同期相比，市場供需仍在調整階段，台灣預拌混凝土需求趨緩、大陸市場量價同步回落，加上電力事業能量費率下調，影響營收表現。